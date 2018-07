Paraguaio que cuspiu em rival é suspenso na Inglaterra O paraguaio Antolin Alcaraz, jogador do Wigan, da Inglaterra, reconheceu nesta terça-feira ter cuspido em Richar Stearman, do Wolverhampton, na partida entre as duas equipes, domingo, pela 11.ª rodada do Inglês. Desta forma, o defensor, que estava sendo formalmente acusado pela Federação Inglesa (FA), acatou a suspensão de três jogos.