Paraguaio Sergio Díaz pode fazer estreia pelo Corinthians no clássico

Após mais de um mês de sua contratação pelo Corinthians, o paraguaio Sergio Díaz finalmente poderá ser utilizado pelo técnico Osmar Loss. E logo em um jogo contra o Palmeiras. Depois de ser submetido a um trabalho de fortalecimento muscular, o próprio jogador revelou para a imprensa de seu país que deve fazer sua estreia no clássico de domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

As chances de Díaz atuar no clássico são restritas, mas existe grande expectativa para o primeiro jogo do meia de 20 anos, uma das grandes promessas do futebol paraguaio, mas que teve poucas chances no Real Madrid B. Por outro lado, o clube está cauteloso, pois ele não atua desde novembro do ano passado. Em seus país, o meia é conhecido como “Aguero paraguaio”, referência ao parceiro de Messi na Argentina. Ele não foi relacionado para o jogo de amanhã diante do Ceará, fora de casa.

Díaz é um meia habilidoso, que gosta de chegar à área para finalizar. Ele está bem nos treinos. Pode dividir a armação de jogadas com Pedrinho e Jadson ou atuar mais adiantado. Loss está realmente precisando de opções no elenco. “O professor está me colocando para jogar como meia-atacante, como mais gosto de jogar. Estou feliz por estar próximo de entrar em campo”, afirmou.

A adaptação de Díaz se tornou responsabilidade de Romero, outro paraguaio do elenco e que está no Brasil desde 2014. Dentro de campo, ele auxilia o compatriota – e também o chileno Ángelo Araos – na tradução de alguma instruções mais específicas da comissão técnica.

Fora de campo, as redes sociais estão recheadas de fotos dos dois em reuniões familiares. Noiva do atacante, Gabriela tem ajudado as companheiras dos estrangeiros nas primeiras semanas no Brasil.

Formado no Cerro Porteño, Díaz estreou como profissional com 15 anos. Ele já estava no radar dos analistas corintianos desde 2016, como rival na Libertadores. No dia 9 de março daquele ano, justamente contra o Corinthians, foi o destaque de uma partida da fase de grupos, vencida pelo Cerro por 3 a 2, com um gol, uma assistência e diversos dribles.

Após as boas atuações, ele foi contratado pelo Real Madrid por ¤ 5 milhões (R$ 18 milhões à época). Fez alguns jogos na pré-temporada e foi parar no time B, pelo qual disputou 36 partidas e marcou cinco gols. Na temporada passada, foi emprestado ao Lugo, da segunda divisão da Espanha.

Após oito jogos, sofreu a contusão que brecou sua busca por espaço. Díaz teve uma lesão grave nos ligamentos cruzados do joelho direito. Precisou passar por cirurgia por conta da ruptura no menisco e no ligamento cruzado anterior.

O Real Madrid enxerga a transferência para o Corinthians como uma chance de reabilitar o jogador. Para o clube, foi uma oportunidade de mercado com o empréstimo sem custos até 2019, com parte dos salários paga pelos espanhóis.