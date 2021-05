Paramount+ fecha acordo para transmitir Campeonato Brasileiro nos Estados Unidos

As transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A já têm casa definida nos Estados Unidos. O serviço de streaming Paramount+, da Viacom CBS, será o responsável por exibir as 380 partidas do torneio nesta temporada. O contrato é válido até 2023 e foi fechado pela 1190 Sports (que se fundiu com a Global Sports Rights Management), responsável pela comercialização do Brasileirão para o exterior.

O Brasileirão começa no dia 29 de maio e tem término previsto para 5 de dezembro. Todos os jogos contarão com narração em inglês e só poderão ser acessados dos Estados Unidos. No Brasil, a transmissão fica a cargo do Grupo Globo e da Turner. Hernan Donnari, CEO da 1190 Sports, valorizou a qualidade do Campeonato Brasileiro.

“O Brasileirão está entre os 10 melhores campeonatos de futebol do mundo e agora vai alcançar milhões de fãs nos Estados Unidos por meio da Paramount+. Estamos orgulhosos de que, graças a este acordo de distribuição entre Paramount+ e 1190 Sports, um evento esportivo dessa qualidade e relevância tenha a maior distribuição de todos os tempos nos Estados Unidos”, afirmou. Jeffrey Gerttula, vice-presidente executivo da CBS Sports Digital, diz ter expectativa elevada para contar com o torneio no portfólio do serviço.

“Estamos entusiasmados que a Paramount+ será a nova casa do futebol brasileiro nos EUA, um campeonato com uma rica história e tradição, e que revela de forma consistente algumas das estrelas mais brilhantes do mundo na modalidade. Com o robusto portfólio de futebol da CBS Sports, esperamos expandir nossa cobertura da Paramount+ para um número ainda maior de fãs do jogo bonito”, finalizou.

Além da transmissão, o serviço também fará cobertura especial por meio de suas redes sociais, sites e aplicativos. Atualmente, a Paramount+ conta com mais de 1400 jogos de futebol por ano nos Estados Unidos, incluindo torneios da Uefa, Concacaf (como Eliminatórias da Copa do Mundo masculina e feminina), além dos campeonatos italiano, argentino e feminino norte-americano (NWSL).