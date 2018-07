Paraná abre 4 a 0, leva susto e vence o CRB em jogo de oito gols

Após uma sequência de cinco derrotas, o Paraná voltou a vencer e conseguiu manter uma distância confortável da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite deste sábado, venceu o CRB por 5 a 3, no Estádio Durival de Britto, em jogo válido pela 30.ª rodada. Abriu 4 a 0, depois levou três gols e só nos acréscimos fechou o placar.

Com o resultado, o time paranaense segue na 15.ª colocação, agora com 36 pontos, a nove da zona da degola. O CRB, por sua vez, segue inconstante e distante do G4, na décima colocação, com 43 pontos, a cinco do quarto colocado Avaí, que tem 48.

Os primeiros 20 minutos de jogo foram bastante equilibrados, com bons momentos das duas equipes. Depois disso, a partida esfriou e ficou muito concentrada no meio de campo, mas o Paraná conseguiu se organizar e passou a dominar a partida. Aos 28 minutos, Nadson cobrou escanteio e Alisson subiu mais alto que todo mundo para marcar o primeiro gol.

O gol inspirou ainda mais o time paranaense e pouco se via o CRB chegar no campo de ataque. Aos 43 minutos, Nadson cobrou falta pelo lado direito e a defesa alagoana deu espaço para Wellington Reis bater de primeira para o fundo das redes. Dois minutos depois, Fernando Karanga tocou para Diego Tavares fazer o terceiro.

O Paraná voltou tranquilo para o segundo tempo, enquanto o CRB não conseguia juntar forças para esboçar uma reação. Aos 31 minutos, virou goleada: Nadson ajeitou para o meio e Fernandes chutou para balançar as redes.

Aos 36 minutos, o time alagoano diminuiu com Zé Carlos. Depois, ele marcou o segundo, aos 38 minutos, e Ademir fez o terceiro, aos 42, mas a reação parou por aí. Ainda deu tempo de Nadson fazer o quinto do Paraná, em cobrança de pênalti aos 49 minutos.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado. O Paraná encara o Joinville, na Arena Joinville, às 16 horas, enquanto o CRB enfrenta o Vasco, em São Januário, às 16h30.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 5 X 3 CRB

PARANÁ - Marcos; Leandro Silva (Válber),Alisson, Pitty e Rafael Carioca; Wellington Jaú, Nadson, Diego Tavares e Murilo Rangel; Fernando Karanga (Fernandes) e Lúcio Flávio (Yan Philippe). Técnico: Roberto Fernandes.

CRB - Juliano; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Olívio, Matheus Galdezani, Luidy (Zé Carlos) e Gerson Magrão; Welinton Júnior (Gabriel) e Neto Baiano (Roger Gaúcho). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Alisson aos 28, Wellington Reis aos 43 e Diego Tavares aos 45 minutos do primeiro tempo. Fernandes aos 31, Zé Carlos aos 36 e aos 38, Adalberto aos 42 e Nadson aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Pitty, Leandro Silva, Fernando Karanga, Diego Tavares, Marcos e Lúcio Flávio (Paraná); Flávio Boaventura (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Flávio Boaventura (CRB).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).