Paraná acerta contratação de Rogério Micale, campeão olímpico em 2016

Campeão olímpico pela seleção Brasileira em 2016, nos Jogos do Rio, Rogério Micale está de volta ao Paraná. O treinador de 51 anos chega para substituir Allan Aal, demitido na noite do último domingo, junto com o gerente de futebol Alex Brasil.

Esta será a segunda passagem de Rogério Micale pelo tricolor paranaense. A primeira foi em 2018, quando o treinador comandou o clube durante o Brasileirão até ser demitido em agosto. Foram sete vitórias, sete empates e dez derrotas.

Rogério Micale estava sem clube desde o início de setembro, quando pediu desligamento do sub-20 do Cruzeiro alegando "questões pessoais". Seu contrato com o Paraná vai até dezembro de 2021.

Além de Paraná e seleção olímpica, Rogério Micale comandou apenas Atlético-MG e Figueirense no profissional. Em ambos, não conseguiu bons números.

A reestreia de Micale será na sexta-feira, contra o Confiança, às 21h30, no Durival Britto, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.