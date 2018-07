Paraná administra jogo, empata sem gols e elimina Vitória da Copa do Brasil

O Paraná deu uma aula de como administrar um resultado nesta quarta-feira. Pelo jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, o time dirigido pelo técnico Wagner Lopes recebeu o Vitória no estádio Durival de Britto, em Curitiba, e empatou por 0 a 0, garantindo a classificação para as oitavas de final.

Como no jogo de ida o clube paranaense tinha vencido por 2 a 0, em Salvador, a passagem de fase veio com tranquilidade. Agora aguarda o sorteio desta quinta-feira, às 12 horas, na sede da CBF, no Rio, para conhecer o seu próximo adversário. Será uma dos oito clubes que disputam a Copa Libertadores: Palmeiras, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Atlético Paranaense, Chapecoense ou Botafogo.

Precisando vencer para avançar à próxima fase, o Vitória foi para cima dos donos da casa desde o apito inicial, mas encontrou dificuldades nas armações de jogadas. A boa oportunidade veio apenas aos 20 minutos. Após cobrança de falta para a área, Cleiton Xavier cabeceou no canto, mas o goleiro Léo conseguiu uma grande defesa.

A única oportunidade do clube mandante saiu de uma cobrança de falta. Aos 35 minutos, Jhony chutou forte e rasteiro, o goleiro Fernando Miguel saltou e não tocou na bola, mas, para sua sorte, foi para fora.

No segundo tempo, a pressão do Vitória continuou, mas o Paraná levou mais perigo nos contra-ataques. Aos 10 minutos, Renatinho lançou e encontrou Ytalo sozinho dentro da área. O atacante finalizou no gol, mas Fernando Miguel conseguiu defender.

Wagner Lopes montou um verdadeiro paredão na defesa do Paraná e conseguiu segurar o ímpeto dos baianos, que passaram a apostar no chuveirinho. Ao final, o clube de Curitiba só administrou a posse de bola e garantiu a classificação.

Eliminado no Estadual, o Paraná joga as suas fichas na sequência da competição. O Vitória vira a chave e se concentra na Copa do Nordeste. Neste domingo abre as semifinais diante do rival Bahia.