Paraná anuncia técnico Claudinei Oliveira no lugar de Micale

Em menos de 24 horas depois de anunciar a demissão de Rogério Micale, o Paraná confirmou o nome do seu novo treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Claudinei Oliveira, que deixou recentemente o Sport. O treinador de 48 anos vai para sua terceira passagem no comando da equipe paranaense. Ele chega ao clube junto com seu auxiliar Luciano Gusso.

Esta será a primeira vez que Claudinei Oliveira irá comandar o Paraná na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Antes, dirigiu o clube duas vezes na Série B. Assumiu pela primeira vez em 2014 e retornou em 2016, totalizando 49 partidas à frente do clube, com 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas.

"É sinal de que algum legado positivo eu deixei (nas passagens anteriores). Estou feliz com o convite, sabendo que temos uma árdua missão pela frente. Mas sei também que os objetivos só serão alcançados com a união de todos, jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida", afirmou o treinador.

Desde a saída de Micale, Claudinei Oliveira foi o "plano A" da diretoria do Paraná, principal arma usada para convencer o treinador a dirigir o clube neste momento delicado. O time é o lanterna do Brasileirão, com 14 pontos. O Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 19.

"No final de 2015, estava há algum tempo fora do mercado e o clube me abriu as portas. Agora, espero retribuir da melhor forma e lutar muito para que consigamos os objetivos. Temos muitos jogos pela frente e é preciso, acima de tudo, acreditar no nosso potencial", concluiu.

Claudinei Oliveira é o terceiro técnico contratado pelo Paraná na atual temporada. O time começou o ano com Wagner Lopes, demitido em fevereiro, e apostou em Rogério Micale para a disputa do Brasileirão. O último caiu após o empate por 1 a 1 diante do Botafogo, na Vila Capanema.

O primeiro desafio de Claudinei Oliveira no comando do Paraná deve ser já neste domingo, às 11h, quando o time enfrenta o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.