Paraná anuncia venda do zagueiro Luiz Felipe ao Santos

O Santos acertou um novo reforço para a temporada 2016. Nesta quinta-feira, o Paraná confirmou que chegou a um acordo para a venda do zagueiro Luiz Felipe ao clube paulista. Ele deve assinar contrato por quatro temporadas com o time da Vila Belmiro nos próximos dias.

A negociação entre o Santos e o jogador de 22 anos já vinha se estendendo pelas últimas semanas e as partes finalmente chegaram a um acordo em reunião na última quarta-feira. A tendência é que o clube paulista desembolse R$ 1 milhão para adquirir pouco mais da metade dos direitos sobre o zagueiro.

Luiz Felipe chega para uma posição bastante carente no elenco santista. Após a saída de Werley e com as lesões de David Braz e Paulo Ricardo, o técnico Dorival Júnior tem contado somente com Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo para a zaga, indo para as partidas sem nenhum defensor no banco de reservas.

Apesar de jovem, Luiz Felipe atuará pelo sétimo clube na carreira ao vestir a camisa do Santos. O jogador teve passagens por Joinville, Caxias, Cascavel, Duque de Caxias e Mirassol antes de chegar ao Paraná, onde foi titular na Série B do Campeonato Brasileiro de 2015 e vinha atuando normalmente nesse ano.