Paraná aproveita o embalo e vence o Operário em casa pela Série B

Embalado pela vitória no clássico sobre o Coritiba, no fim de semana, o Paraná voltou a triunfar nesta terça-feira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E derrubou outro rival do Estado, superando o Operário de Ponta Grossa por 1 a 0.

A vitória deixou o Paraná com 13 pontos, em sétimo lugar, enquanto o Operário acumulou sua quarta derrota fora de casa, sendo o pior visitante da competição. Com isso, segue com sete pontos, em 17.º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. Na última rodada, tinha perdido para o Brasil de Pelotas, também fora de casa e por 1 a 0.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, porém, com poucas chances de gol. As duas melhores foram do time da casa. Logo no primeiro minuto, uma bomba de Luiz Otávio tirou tinta do travessão. Depois, aconteceu outro chute de longa distância, desta vez de Bruno Rodrigues e que o goleiro Simão espalmou.

O Operário se limitou a defender e não chutou nenhuma bola com perigo ao gol paranaense. Mas no segundo tempo a situação mudou, porque o time de Ponta Grossa conseguiu dominar o meio-campo e passou a chegar com perigo no ataque. Mas errou demais nas finalizações.

O Paraná, na base da vontade, ainda teve uma boa chance em bela virada de Luiz Otávio e que o goleiro Simão deixou a bola escapar entre suas mãos. Mas, por sorte, ela subiu e saiu por cima do travessão, aos 28 minutos.

Mas o esforço acabou recompensando aos 36. Após cobrança rápida de escanteio de Bruno Rodrigues, Eder Sciola desviou de cabeça e depois, também de cabeça, Jenison testou firme para as redes. O Operário ainda teve uma chance de ouro para empatar nos acréscimos, aos 47 minutos. Em um cabeceio de Uilliam, de cima para baixo, a bola tocou na trave e saiu.

Agora ocorrerá o recesso por causa da disputa da Copa América e os clubes só voltam a jogar em meados de julho. Pela nona rodada, o Paraná vai receber o líder Bragantino, enquanto o Operário, em Ponta Grossa, vai fazer outro duelo estadual, recebendo o Londrina.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 X 0 OPERÁRIO

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Juninho; Luiz Otávio, João Pedro (Fernando Timbó), Luan (Jhonny Lucas) e Matheus Anjos (Ramon); Bruno Rodrigues e Jenison. Técnico: Matheus Costa.

OPERÁRIO - Simão; Maílton, Lázaro, Sosa e Allan Vieira; Chicão (Jardel), Índio, Marcelo (Cleyton) e Jean Carlo; Felipe Augusto (Uilliam) e Schumacher. Técnico: Gerson Gusmão.

GOL - Jenison aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS - Rodolfo, Jenison e Fernando Timbó (Paraná). Simão e Lázaro (Operário).

RENDA - R$ 137.855,00.

PÚBLICO - 5.476 pagantes (6.258 total).

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).