Paraná aproveita vacilo do Náutico e lidera a Série B

O Paraná assumiu a liderança graças ao gol de João Paulo, no segundo tempo, em Curitiba. O time goiano, ainda sem técnico após a demissão de Edson Gaúcho, tem apenas três pontos, em 16.º lugar. Agora o time paranaense vai torcer para que o Bahia não vença o Sport, neste sábado, em Salvador, para se manter na ponta. Com 10 pontos, os baianos podem chegar aos 13.

O Náutico poderia ter assumido a liderança isolada, nesta sexta, se tivesse vencido o América-RN, no Estádio dos Aflitos, em Recife. Abriu 2 a 0, com dois gols de Zé Carlos, um de pênalti e outro de cabeça, mas levou dois gols na parte final, marcados por Flávio Recife e Rodrigo Dantas. Com 11 pontos, o Náutico é o vice-líder, enquanto o América-RN, com três pontos, ainda está na zona de rebaixamento, em 17.º lugar.

A Portuguesa chegou ao G-4, com 10 pontos, ao derrotar o Bragantino por 2 a 0, no Canindé. O primeiro gol foi do zagueiro Maurício, de cabeça. Marcos Paulo anotou o segundo, na etapa final. O Bragantino sofreu sua primeira derrota e continua com seis pontos, agora em 12.º lugar.

ASA e Coritiba fizeram um jogo equilibrado em Arapiraca, onde o visitante chegou à virada no final do jogo. Os gols saíram somente no segundo tempo. O time da casa abriu o placar com Claudiney Rincón, mas Rafinha e Ramon anotaram para o Coxa. O time alagoano, com sete pontos, ocupa a 8.ª posição, enquanto o paranaense, com oito pontos, subiu para 7.º lugar.

Confira os resultados e jogos da 5.ª rodada da Série B:

Sexta-feira

Paraná 1 x 0 Vila Nova

ASA-AL 1 x 2 Coritiba

Náutico 2 x 2 América-RN

Portuguesa 2 x 0 Bragantino

Sábado

16h10

Bahia x Sport

Icasa-CE x Duque de Caxias

Brasiliense x Figueirense

São Caetano x Ponte Preta

Guaratinguetá x Santo André

21 horas

América-MG x Ipatinga-MG