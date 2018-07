Paraná arranca empate com São Caetano e fica no G-4 Contando com um pequeno público na Vila Belmiro - já que o São Caetano, mandante, foi punido com a perda de um mando de campo -, o Paraná não conseguiu se reabilitar e apenas empatou com o time do ABC, por 1 a 1, pela 14.ª rodada. Na terça-feira, o time paranaense havia perdido para a Ponte Preta, por 1 a 0, em plena Vila Capanema.