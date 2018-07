Paraná atropela Ceará e encosta nos líderes

Esta foi a segunda vitória com um placar elástico do Paraná, que já vinha de goleada sobre o América-RN, por 4 a 0. Além disso, a equipe chega ao sexto jogo sem perder, com quatro vitórias e dois empates. A boa fase a coloca no pelotão de elite, com 18 pontos, no quarto lugar. Por outro lado, o Ceará se afunda na crise, com apenas dez pontos, e aumenta a pressão sobre o técnico Sérgio Guedes.

Com um time mais organizado, o Paraná não encontrou dificuldades para impor seu jogo. Apesar disso, os donos da casa só conseguiram abrir o placar aos 32 minutos. O meia Lúcio Flávio invadiu a área, cortou o marcador e bateu com categoria, no canto esquerdo do goleiro Fernando Henrique.

O gol abateu o Ceará, que levou o segundo aos 39 minutos. O volante Ricardo Conceição desviou cruzamento e o goleiro espalmou. O atacante Reinaldo aproveitou a sobra e mandou para o gol.

Mesmo mais cauteloso, o time paranaense ainda conseguiu chegar ao terceiro gol, na segunda etapa. Aos 19 minutos, Ricardo Conceição fez jogada individual, passou por dois jogadores e bateu na saída do goleiro.

Na próxima terça-feira, às 21h50, o Paraná volta a campo para enfrentar o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Enquanto isso, o Ceará encara a Chapecoense, no mesmo dia, às 19h30, no Estádio Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 3 X 0 CEARÁ

PARANÁ - Luis Carlos; Roniery, Anderson, Brinner e Paulinho; Moacir (Alex Alves), Ricardo Conceição, Cambará (Rubinho) e Lúcio Flávio; Felipe Amorim e Reinaldo (Léo). Técnico - Dado Cavalcanti.

CEARÁ - Fernando Henrique; Marcos, Diego Ivo, Anderson Marques e Vicente; João Marcos, Éverton, Rogerinho e Lulinha (Luiz Henrique); Magno Alves (Romário) e Adriano Pardal (Rychely). Técnico - Sérgio Guedes.

GOLS - Lúcio Flávio, aos 32, e Reinaldo, aos 39 minutos do primeiro tempo; Ricardo Conceição, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)

CARTÕES AMARELOS - Felipe Amorim (Paraná); Vicente, João Marcos, Éverton e Rogerinho (Ceará).

RENDA - R$ 135.450,00.

PÚBLICO - 5.908 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).