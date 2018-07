Paraná bate ABC e segue na cola dos líderes da Série B

Com isto, chegou aos 39 pontos, em terceiro lugar, mantendo seis pontos de distância para o Palmeiras, líder, e quatro para Chapecoense, segundo colocado. Já o ABC segue cada vez mais se afundando. Com 14 pontos, é o lanterna e já está a sete pontos do primeiro time fora da zona, no momento, o América-RN, seu maior rival.

O jogo começou em ritmo lento e aos dez minutos, quem quase abriu o placar foi o ABC. Felipe Gabriel cruzou na medida para Anderson, que subiu mais que todo mundo e acertou o poste de Luis Carlos.

Mas, com o passar do tempo, o Paraná foi se acertando em campo, passou a ter mais posse de bola e pressionou o ABC, até que aos 20 minutos, fez o seu primeiro gol. Fernando Gabriel cobrou uma linda falta da intermediária, no ângulo de Getúlio Vargas, que até tentou chegar na bola, mas não alcançou.

No segundo tempo, o Paraná administrou a vantagem e cadenciou o jogo, tentando valorizar a posse de bola e deixando o tempo passar. O ABC até chegou em duas oportunidades. Numa delas balançou as redes com Schwenck, mas o lance foi anulado pela posição do atacante.

O Paraná volta ao gramado na próxima terça-feira, quando enfrenta o São Caetano, em São Caetano do Sul, às 16h20, já o ABC joga contra o Sport, em Natal, às 19h30.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 1 x 0 ABC

PARANÁ - Luís Carlos; Moacir (Roniery), Anderson, Brinner e Paulinho; Edson Sitta, Cambará e Fernando Gabriel (Wellington); Felipe Amorim, Kayke (Léo) e JJ Morales. Técnico - Dado Cavalcanti.

ABC - Getúlio Vargas; Bileu, Flávio Boaventura, Rogélio e Rodolfo Testoni (Guto); Edson, Tony, Daniel Paulista e Giovanni Augusto (Pingo); Erick Flores (Schwenck) e Gilmar. Técnico - Roberto Fernandes.

GOL - Fernando Gabriel, aos 20 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA)

CARTÕES AMARELOS - Roniery, Brinner, Anderson, Paulinho Cambará e Fernando Gabriel (Paraná). Rodolfo Testoni, Giovanni Augusto, Schwenck e Gilmar (ABC)

RENDA - R$ 185.565,00.

PÚBLICO - 9.177 pagantes

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).