Paraná bate América-RN e vence a terceira seguida na Série B

Se o América-RN faz bonito na Copa do Brasil, surpreendendo seus adversários, a situação não anda nada boa no Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado à tarde, mesmo atuando na Arena das Dunas, em Natal (RN), perdeu para o Paraná, por 3 a 2, pela 19.ª rodada, fechando o primeiro turno da competição com derrota.

E essa foi a terceira vitória do Paraná, que antes tinha batido Bragantino e Icasa, por 1 a 0, ambos em Curitiba. Agora soma 25 pontos, em 12.º lugar. Esta foi a terceira derrota consecutiva do time potiguar, que antes tinha caído diante da Ponte Preta, por 2 a 0, em casa, e do Náutico, por 2 a 1, em Recife. Com isso, ficou com 23 pontos, na 15ª posição.

O jogo foi bastante movimentado. O Paraná teve a primeira chance, num chute de longe de Tiago Alves. Mas quem abriu o placar foi o time da casa, aos 17 minutos, quando a defesa paranaense marcou em linha e a bola foi lançada em velocidade para Walber. O lateral entrou na área pelo lado direito e bateu por cobertura na saída do goleiro Marcos.

Mas o time visitante estava ligado e continuava ameaçando. Aos 20 minutos, Lúcio Flávio ameaçou cruzar, porém, bateu direto e exigiu boa defesa de Andrey. A virada saiu em dois minutos. Aos 32 minutos, Tiago Alves cobrou escanteio com efeito, no segundo pau. Giancarlo ajeitou de cabeça e na pequena área, também de cabeça, Gustavo completou para as redes.

O jovem Tiago Alves estava atento e fez bela jogada individual, aos 34 minutos. De fora da área ele fintou um zagueiro e bateu de esquerda, bem no canto direto de Andrey, que estava com a visão encoberta. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. O atacante Rodrigo Pimpão ainda teve duas chances valiosas diante de Marcos. Numa delas, o goleiro espalmou e em outra o zagueiro Alisson tirou em cima da linha.

No segundo tempo, o técnico Oliveira Canindé tentou colocar o time americano no ataque. Trocou o volante Tiago Dutra e o meia Morais por Andrezinho e Alfredo, respectivamente. Mas as trocas não surtiram o efeito desejado.

Aos 29 minutos, o Paraná ainda ficou com um jogador a menos com a expulsão de Jean, que tinha entrado minutos antes no lugar de Lúcio Flávio. Ele cometeu falta violenta. Mas, aos 32 minutos, em um contra-ataque, o Paraná liquidou a fatura. Adaílton arrancou antes da marca do meio campo em alta disparada, passando por três adversários. Na saída de Andrey ainda tocou entre as pernas do goleiro.

O América ainda ganhou força aos 38 minutos, quando Rodrigo Pimpão pegou rebote de Marcos, que não segurou chute de longe de Daniel Costa. Este foi seu décimo gol, dividindo a artilharia com Jael, do Joinville. Os últimos momentos foram de pressão, mas no desespero o empate não saiu.

Na abertura do returno, terça-feira, o Paraná vai receber o Sampaio Corrêa, em Curitiba, às 19h30. No sábado, o América irá até Florianópolis para pegar o Avaí, líder isolado, que briga pelo acesso, a partir das 16h10.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RN - Andrey; Walber, Cléber, Lázaro e Wanderson; Tiago Dutra (Andrezinho), Fabinho, Val e Morais (Alfredo); Rodrigo Pimpão e Max (Daniel Costa). Técnico: Oliveira Canindé.

PARANÁ - Marcos; Chiquinho, Gustavo, Alisson e Breno; Lucas Otávio, Edson Sitta, Henrique Santos e Lúcio Flávio (Jean); Tiago Alves (Paulinho) e Giancarlo (Adaílton). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Walber, aos 17, Gustavo, aos 32, e Tiago Alves, aos 34 minutos do primeiro tempo; Adaílton, aos 32, e Rodrigo Pimpão, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Devarly Lira do Rosário (ES).

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Pimpão (América-RN); Gustavo, Alisson, Lucas Otávio, Marcos e Edson Sitta (Paraná).

CARTÃO VERMELHO - Jean (Paraná).

RENDA - R$ 62.865,00.

PÚBLICO - 4.016 pagantes (5.116 total).

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).