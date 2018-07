Paraná bate Icasa e consegue aliviar situação na Série B

O Paraná conseguiu respirar mais aliviado na disputa da Série B. Na noite desta terça-feira, o time paranaense derrotou o Icasa por 1 a 0, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 17ª rodada do campeonato, e se afastou um pouco da zona de rebaixamento.

Com a vitória em casa, o Paraná chegou aos 19 pontos, três a mais que o Oeste, primeiro time dentro de rebaixamento. Assim, também ultrapassou o próprio Icasa, que ficou estacionado nos 18 pontos, ainda fora do grupo dos quatro últimos colocados.

Antes do jogo começar, o elenco do Icasa entrou no gramado com uma faixa protestando contra os atrasos salariais. O ato foi aplaudido pelos torcedores do Paraná, que se identificaram com a situação enfrentada pelo rival. Mesmo porque, o clube paranaense não paga salários a alguns funcionários há sete meses.

O elenco do Paraná chegou a dar uma semana de ultimato à diretoria para que o pagamento fosse regularizado. A ameaça era de que haveria greve se o dinheiro não caísse até esta quarta-feira.

Mesmo com a possibilidade de greve, o Paraná tomou conta do primeiro tempo e chegou a abrir o placar aos cinco minutos após cabeçada de Gustavo. A arbitragem, no entanto, viu falta no lance e anulou o gol.

Os donos da casa seguiram melhor em campo, aproveitando a quantidade de passes errados do adversário para chegar rápido ao ataque. Desta forma, o Paraná conseguiu marcar aos 21 minutos. Após cruzamento da esquerda, Tiago Alves se antecipou ao goleiro e desviou de cabeça para o gol: 1 a 0.

Com a abertura do placar, o Icasa foi obrigado a sair do campo de defesa e equilibrou as ações. Mesmo assim, os visitantes tiveram dificuldades e só levaram perigo em chute de fora da área de Dodó, que quase enganou o goleiro Marcos.

No segundo tempo, os times mostraram porque rondam a zona de rebaixamento. A partida ficou brigada no meio e ninguém conseguiu mais criar. As chances de gol vieram apenas em chutes de fora da área, que praticamente não fizeram os goleiros trabalharem. Sem sofrer riscos, restou ao Paraná segurar a vantagem e ganhar um alívio em meio aos dias turbulentos que vive.

O Paraná volta a campo contra o Bragantino no sábado, novamente em casa. Antes disso, o Icasa joga na sexta-feira, diante do Vasco, em Juazeiro do Norte.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 1 X 0 ICASA

PARANÁ - Marcos; Chiquinho, Gustavo, Alisson e Breno; Lucas Otávio, Edson Sitta (Túlio Souza), Marcos Serrato e Henrique Santos (Patrik Silva); Tiago Alves e Giancarlo (Artur). Técnico: Claudinei Oliveira.

ICASA - Edson; Ivonaldo, Naylhor,Paulão e Aelson; Jonatan, Foguinho (Rodney), Dodó e Zé Carlos; Henry Kanu (Neílson) e Lucas (Thiago Miracema). Técnico: Leandro Sena.

GOL - Tiago Alves, aos 22 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Gustavo (Paraná); Jonatan (Icasa).

RENDA - R$ 44.395,00.

PÚBLICO - 3.312 pagantes (4.113 total).

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).