Paraná bate Joinville e soma terceira vitória seguida O Paraná emplacou a sua terceira vitória consecutiva na Série B do Brasileiro, ao ganhar do Joinville por 2 a 0, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela sétima rodada do campeonato. Com isso, o time paranaense aparece agora em sétimo lugar, com os mesmos 11 pontos do adversário catarinense.