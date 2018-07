Paraná Clube volta a vencer na Série B e aumenta crise do Náutico

O calvário do Náutico parece não ter fim. Amargando a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, o time pernambucano não conseguiu encerrar o jejum de vitórias ao ser derrotado nesta terça-feira pelo Paraná, por 2 a 1, em plena Arena Pernambuco, pela sétima rodada. Essa foi a gota d'água para os torcedores, que protestaram contra o técnico Waldemar Lemos.

Ainda sem saber o que é vencer no campeonato, o Náutico somou apenas dois pontos em sete jogos e começa a ver os adversários na luta contra o rebaixamento abrirem vantagem. Por outro lado, o Paraná encerrou um jejum de quatro jogos sem vitória e chegou aos nove pontos, encostando nos primeiros colocados.

O JOGO - A partida começou movimentada em Recife. Aos cinco minutos, Richard saiu jogando errado e mandou nos pés de Vinícius, que tirou de Leandro Vilela e bateu rasteiro. O empate do Paraná veio três minutos depois em um chute certeiro de Minho no ângulo de Tiago Cardoso. Depois, os dois times tiveram oportunidades, mas o placar permaneceu igual.

O Paraná teve mais posse de bola durante todo o segundo tempo, mas o Náutico foi quem criou os principais lances. Richard teve que trabalhar nas finalizações de Iago e Erick. Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o time paranaense chegou a virada aos 45 minutos. Gabriel Dias fez jogada individual e tocou para Robson bater por cima de Tiago Cardoso.

O Náutico volta a campo no próximo sábado, contra o Boa, às 16h30, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha. Na sexta-feira, o Paraná recebe o Figueirense, às 20h30, no Durival Britto, em Curitiba. Os dois jogos são válidos pela oitava rodada.