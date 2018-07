Paraná comprova boa fase e vence o Náutico por 2 a 0

Sem perder há três jogos - duas vitórias e um empate -, o Paraná se distanciou dos últimos colocados, chegou aos 19 pontos e está na zona intermediária da tabela. Apesar de ter perdido a chance de assumir a liderança, o Náutico continua no G4, mas caiu para a quarta colocação, com 27 pontos.

Aproveitando desfalques importantes do adversário, o tricolor da casa dominou todo o primeiro tempo e praticamente liquidou o jogo com os dois gols marcados. Logo aos quatro, Rafael Costa recebeu de Henrique e bateu no canto de Júlio César. Aos 18 minutos, Fernando Viana aproveitou jogada de Jean e finalizou sem chances para o goleiro. O Náutico assustou Marcos apenas em uma bomba de Hiltinho, que acertou na trave.

O Náutico voltou com uma postura mais ofensiva do intervalo, mas pouco assustou o goleiro Marcos. Em uma das únicas subidas ao ataque, Gil Mineiro e o camisa 1 defendeu com os pés. Quem teve a melhor chance do segundo tempo foi o time da casa, que acertou o travessão de Júlio César com Ricardinho.

Na sexta-feira, o Náutico vai tentar buscar a reabilitação contra o Macaé, na Arena Pernambuco, em Recife. No sábado, o Paraná receberá o CRB, às 16h30, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 2 x 0 NÁUTICO

PARANÁ - Marcos; Ricardinho, Luiz Felipe, Luciano Castán e Fernandes; Jean, Rafael Carioca (Lucas Pará), Rafael Costa e Danielzinho; Henrique (Rodrigo) e Fernando Viana (Paulo Henrique). Técnico: Fernando Diniz.

NÁUTICO - Julio César; Guilherme (Renato), Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Fillipe Souto; João Ananias, Willian Magrão, Gil Mineiro, Marino (Pedro Carmona) e Hiltinho (Bruno Alves); Douglas. Técnico: Lisca.

GOLS - Rafael Costa, aos 4, e Fernando Viana, aos 18 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Costa (Paraná); Douglas e Bruno Alves (Náutico)

ÁRBITRO - José Claudio Rocha Filho (SP).

RENDA - R$ 40.193,74

PÚBLICO - 8.644 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).