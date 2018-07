Paraná consegue empate e derruba Avaí para o 3º lugar

Com um gol salvador aos 40 minutos do segundo tempo, o Paraná conquistou um ponto importante nesta terça-feira ao empatar, por 1 a 1, com o Avaí, no estádio Durival Britto, em Curitiba, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o time paranaense se manteve na 12.ª posição, com 31 pontos. Enquanto isso, o clube catarinense perdeu a vice-liderança para a Ponte Preta e caiu para terceiro, com os mesmos 46 pontos e saldo de 15 do time campineiro, mas com menos gols marcados (40 contra 35).

O primeiro tempo foi todo dominado pelo Avaí, que mesmo jogando fora de casa tomou as rédeas da partida e dominou as jogadas ofensivas. Ainda assim, o time catarinense parou na boa atuação do goleiro do Paraná. A primeira chance apareceu aos 17 minutos. Depois de passe de Marquinhos, Anderson Lopes ficou na cara do gol, mas depois do chute viu Murilo espalmar para escanteio.

O Avaí chegou novamente com grande perigo aos 22 minutos. Depois de cruzamento de Bocão pelo lado direito, a bola atravessou toda a área e caiu nos pés de Marquinhos. O meia dominou e chutou forte com o pé esquerdo, mas o goleiro Murilo defendeu mais uma vez.

Na volta do intervalo, o Paraná conseguiu equilibrar o jogo, controlando a posse de bola e criando chances de ataque. Quem balançou as redes, entretanto, foi o Avaí. Aos 15 minutos, Marquinhos recebeu a bola dentro da área e desta vez não desperdiçou. O meia chutou forte com o pé esquerdo no canto.

Após levar o gol, o Paraná foi com tudo ao ataque e quase empatou aos 22 minutos. Depois de cruzamento que a defesa do time catarinense afastou mal, Giancarlo tentou de cabeça e a bola tirou tinta do travessão, mas não entrou. A melhor chance do time da casa, entretanto, foi aos 40 minutos, quando empatou. O meia Lúcio Flávio levantou a bola para a área e o zagueiro Jean subiu mais que todos para colocar no ângulo, de cabeça.

O Paraná volta a campo nesta sexta, às 19h30, para enfrentar o Náutico, na Arena Pernambuco, no Recife. Já o Avaí joga em casa, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, contra o Boa, neste sábado, ás 16h10. Os jogos serão válidos pela 26.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 x 1 AVAÍ

PARANÁ - Murilo; Ricardinho, Jean, Alisson e Paulinho; Edson Sitta, Lucas Otávio, Marcos Serrato (Júlio César) e Lúcio Flávio; Tiago Alves (Henrique Santos) e Adailton (Giancarlo). Técnico: Ricardinho.

AVAÍ - Vagner; Bocão, Antônio Carlos, Pablo e Marrone (Eltinho); João Filipe, Eduardo Neto, Diego Felipe (Júlio César) e Marquinhos; Anderson Lopes e Roberto (Diego Jardel). Técnico: Geninho.

GOLS - Marquinhos, aos 15, e Jean, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Giancarlo (Paraná); Anderson Lopes, João Filipe e Marquinhos (Avaí).

ÁRBITRO - Felipe Duarte Varejão (ES).

RENDA - R$ 48.905,00.

PÚBLICO - 3.731 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).