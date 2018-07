Paraná contrata 'desconhecido' técnico Milton Mendes

CURITIBA - O Paraná Clube anunciou nesta quinta-feira o seu novo treinador. E o clube surpreendeu ao contratar Milton Mendes, profissional de 46 anos que vai trabalhar no Brasil pela primeira vez na carreira. Ele chega para substituir Dado Cavalcanti, que foi para o rival Coritiba depois de trabalhar no Durival de Britto na Série B.

O currículo de Milton, disponível no seu site oficial, afirma que ele treinou o Catar Sports Club, na primeira divisão do Catar, entre 2007 e 2012. Durante boa parte deste período, porém, o técnico do time era Sebastião Lazaroni. Milton era apenas auxiliar. Depois, dividiu a função de treinador com o marroquino Said Chiba.

"Buscarei a introdução de mudanças no padrão dos treinos. No Brasil, temos os melhores jogadores de futebol do mundo. Mas é preciso levar a sério a parte tática. A alteração da metodologia tem um papel fundamental nesse crescimento", colocou o novo técnico paranista.

O diretor executivo Roque Júnior elogiou o novo técnico. "Ele é um profissional atualizado, que tem experiência internacional como treinador, além de ter feito todos os cursos da Uefa, para exercer o cargo de técnico na primeira divisão europeia. O perfil jovem e ao mesmo tempo experiente é o que queríamos para o Paraná", explicou.