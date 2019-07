Paraná derrota Brasil em Pelotas e entra no G-4 da Série B

O Paraná foi eficiente ao aproveitar uma das únicas oportunidades que teve durante o jogo desta quinta-feira à noite e venceu o Brasil de Pelotas, por 1 a 0, no estádio Bento Freitas, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Essa foi a quarta vitória seguida do Paraná, que subiu para a terceira colocação com os mesmos 19 pontos de Bragantino e Ponte Preta, mas atrás nos critérios de desempate. Por outro lado, o Brasil de Pelotas estacionou nos 12 e, em 11º lugar, pode ver a diferença para a zona de rebaixamento diminuir. A partida marcou a estreia de Bolívar no comando xavante.

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Brasil de Pelotas, que perdeu uma grande chance com Rafael Grampola logo aos dois minutos e ainda teve um gol anulado. O Paraná, contudo, foi mais eficiente em suas poucas investidas. Em uma delas, aos 28 minutos, o time visitante abriu o placar com Fernando Neto aproveitando cobrança de escanteio.

O Paraná ainda poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior se o bandeirinha não tivesse anulado o gol de João Pedro, nos acréscimos, em um erro crasso, que gerou reclamação por parte dos paranaenses.

Empurrado pela torcida, o Brasil de Pelotas quase empatou em cabeçada de Rafael Grampolla que explodiu no travessão. No lance seguinte, Bruno Paulo bateu e a bola saiu assustando o goleiro. Já o Paraná se defendia bem e era perigoso no contra-ataque. Aos 44, Ramon quase liquidou a fatura em chute por cima.

O Brasil de Pelotas volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Sport, às 20 horas, na Ilha do Retiro, em Recife. O Paraná vai enfrentar o Figueirense, na terça, às 19h15, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Os jogos são válidos pela 11ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL DE PELOTAS 0 x 1 PARANÁ

BRASIL DE PELOTAS - Carlos Eduardo; Ricardo Luz, Bruno Aguiar, Leandro Camilo e Carlos Jatobá; Leandro Leite, Washington (Diogo Oliveira) e Murilo Rangel; Branquinho (Elias), Bruno Paulo (Douglas Baggio) e Rafael Grampola. Técnico: Bolívar.

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui, Fernando Neto (Jhonny Lucas), João Pedro (Ramon) e Bruno Rodrigues; Jenison (Caio Monteiro). Técnico: Matheus Costa.

GOL - Fernando Neto, aos 28 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

CARTÕES AMARELOS - Murilo Rangel (Brasil); Luiz Otávio e Guilherme Santos (Paraná).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).