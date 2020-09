Paraná derrota Figueirense fora e dorme na liderança isolada da Série B

O Paraná assumiu a liderança isolada e provisória da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paranaense visitou o Figueirense, nesta sexta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), pela oitava rodada, e levou a melhor. Os visitantes venceram por 1 a 0, com gol de Bruno Gomes, aos 19 minutos do segundo tempo.

A vitória levou a equipe paranaense aos 17 pontos, três a mais do que Cuiabá e América-MG, que ainda jogam no final de semana e podem se igualar ao líder momentâneo novamente. O Figueirense, com apenas cinco pontos, segue na 15ª colocação e fica ainda mais próximo da zona do rebaixamento. Como outros oito jogos da rodada ainda serão disputados, o time do técnico Elano Blumer ainda pode ser ultrapassado.

O primeiro tempo foi fraco, com os dois times produzindo muito pouco ofensivamente. O Paraná até tomava a iniciativa e mostrava mais organização tática, mas sentia falta do meia Renan Bressan, principal responsável pela criação no meio de campo e que se tornou desfalque nesta partida por um incômodo muscular.

O Figueirense, mais recuado, apostava nos contra-ataques, mas também não conseguia mostrar efetividade nos passes para municiar a dupla de ataque formada por Gabriel Lima e Gabriel Barbosa.

A dificuldade do Paraná em criar jogadas de ataque acabou sendo suprida pelo próprio Figueirense. Aos 19 minutos do segundo tempo, o volante Elyeser dominou errado dentro de sua própria área e o atacante Bruno Gomes aproveitou a falha para ficar com a bola na frente do goleiro e tocar para o fundo do gol.

O mandante ainda tentou responder nos minutos finais, mas atacava de forma desordenada e não conseguia penetrar na defesa do Paraná, que administrou o resultado e garantiu a vitória fora de casa.

Os dois times voltam a campo na próxima semana, pela nona rodada da Série B. Na terça-feira, o Figueirense visita o Cuiabá, na Arena Pantanal. Na quarta, o Paraná recebe o América-MG no estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 0 x 1 PARANÁ

FIGUEIRENSE - Rodolfo Castro; Lucas Carvalho (Vitor Feijão), Alemão, Pereira e Sanchez; Matheus Neris, Elyeser (Elacio Córdoba) e Marquinhos; Diego Gonçalves, Gabriel Lima (Keké) e Gabriel Barbosa (Pedro Lucas). Técnico: Elano Blumer.

PARANÁ - Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Jean; Jhony Douglas, Higor Meritão e Michel (Karl); Gabriel Pires (Guilherme Biteco), Bruno Gomes e Andrey (Marcelo). Técnico: Allan Aal.

GOL - Bruno Gomes, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Neris, Elyeser e Gabriel Lima (Figueirense); Jhony Douglas, Michel, Karl e Andrey (Paraná).

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).