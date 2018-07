Paraná deslancha no segundo tempo, complica Náutico e se firma no G-4

Com um segundo tempo perfeito, o Paraná manteve o bom momento e se firmou de vez no G4 - a zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B ao emplacar a quinta vitória seguida. Nesta terça-feira, pela 26.ª rodada, a vítima no estádio Durival de Britto, em Curitiba, foi o Náutico, que perdeu por 3 a 0 e se complicou na luta contra o rebaixamento.

Os números do Paraná, que chegou aos 46 pontos e se manteve na terceira colocação, são ainda mais impressionantes em casa, onde não perde há 10 jogos e vem de sete vitórias seguidas. Já o Náutico estacionou nos 20 pontos e amarga a 19.ª e penúltima colocação, se aproximando cada vez mais da Série C.

Essa foi a primeira partida de Matheus Costa desde que a diretoria o efetivou como treinador. Ele substituiu Lisca. Até agora ele tem uma derrota - para o Atlético Mineiro na semifinal da Copa da Primeira Liga - e quatro vitórias na Série B.

A postura inicial do Náutico foi se defender e apostar em um lance de bola parada para surpreender. E a tática quase deu certo aos dois minutos, quando Rafael Ribeiro subiu livre e cabeceou para fora. Depois do susto, o Paraná se encontrou na partida e levou perigo pelo menos em três oportunidades, mas os chutes de Gabriel Dias, Vitor Feijão e João Pedro passaram raspando a trave.

No segundo tempo, o Paraná aproveitou as oportunidades criadas e tornou a partida mais tranquila. Logo no primeiro minuto, Alemão pegou de primeira cruzamento de João Pedro e abriu o placar. Aos 10, Iago Maidana dividiu com Rafael Ribeiro e marcou o segundo dos donos da casa, que ampliariam aos 23. Robson aproveitou sobra do escanteio, passou por três marcadores e bateu sem chances para Jefferson.

Diante de um adversário entregue, coube ao Paraná apenas administrar a posse da bola nos minutos finais e esperar o apito do árbitro para comemorar a quinta vitória seguida na Série B.

O Paraná volta a campo já nesta sexta-feira contra o Figueirense, às 19h15, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. No sábado, o Náutico recebe o Boa, às 16h30, no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru (PE). Os jogos serão válidos pela 27.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 3 x 0 NÁUTICO

PARANÁ - Richard; Cristovam, Maidana, Eduardo Brock e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, João Pedro (Giovanny) e Renatinho (Jhonny Lucas); Vitor Feijão (Robson) e Alemão. Técnico: Matheus Costa.

NÁUTICO - Jefferson; Sueliton, Feliphe Gabriel, Rafael Ribeiro e Manoel (Rafael Oliveira); Amaral, Diego Miranda, Henrique Ávila e Giovanni (Jobson); Dico (Rafinha) e Iago. Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Alemão, a 1, Iago Maidana, aos 10, e Robson, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Robson (Paraná); Diego Miranda (Náutico).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 239.405,00.

PÚBLICO - 9.712 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).