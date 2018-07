Paraná e Bahia empatam sem gols em Curitiba pela Série B

Os dois times começaram armados no esquema tático 4-4-2, mas o primeiro tempo foi muito truncado e repleto de faltas. Mesmo assim as duas melhores chances foram do mandante, por coincidência em dois cabeceios. Na primeira, aos 32 minutos, após levantamento em cobrança de falta, Lúcio Flávio se antecipou ao goleiro Marcelo Lomba e desviou, mas para fora. Na segunda chance, aos 43 minutos, o goleiro visitante se redimiu ao espalmar o cabeceio forte de Válber em peixinho.

Mas no segundo tempo o Bahia voltou mais avançado, enquanto o Paraná insistia em fazer a ligação direta entre a defesa e o ataque. Com isso apareciam os erros e chances para os contra-ataques baianos. Em um deles, aos 13 minutos, Thiago Ribeiro bateu cruzado e Marcos mandou para escanteio com a ponta dos dedos, numa grande defesa.

Com os meias Válber e Nadson sumidos, o Paraná não chegou mais ao ataque. Além disso, só não sofreu um gol por causa das defesas e da sorte do goleiro Marcos. Aos 28 minutos Zé Roberto invadiu a área pela esquerda e bateu torto para fora. Aos 30, Danilo Pires tocou de cabeça e Marcos espalmou. No lance seguinte, após levantamento, Danilo Pires tocou de cabeça de novo e a bola explodiu no travessão.

Além disso, a bola beijou a trave esquerda de Marcos aos 34 minutos numa bela cobrança de falta de Juninho, que bateu de curva e encobriu a barreira. Depois de sofrer tanta pressão, o Paraná acordou nos minutos finais. Aos 42, Válber chutou de longe e Marcelo Lomba espalmou. No minuto seguinte, dentro da área, Henrique chutou e a bola bateu no pé da trave esquerda.

A terceira rodada da Série B começa na terça-feira à noite com nove jogos. O Paraná vai pegar o Sampaio Corrêa, às 19h15, no estádio Castelão, em São Luis. O Bahia fará jogo isolado na quarta-feira, na Fonte Nova, contra o Joinville, a partir das 19h30.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 0 X 0 BAHIA

PARANÁ - Marcos; Diego Tavares, João Paulo, Pitty e Fernandes; Jean (Marcelinho), Anderson Uchôa (João Bastos), Nadson e Válber; Lúcio Flávio (Robert) e Robson. Técnico: Claudinei Oliveira.

BAHIA - Marcelo Lomba; Hayner, Lucas Fonseca, Jackson e Moisés (Luisinho); Feijão, Paulo Roberto (Juninho), Danilo Pires e João Paulo; Thiago Ribeiro (Henrique) e Zé Roberto. Técnico: Doriva.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF)

CARTÕES AMARELOS - Lúcio Flávio e Pitty (Paraná). Hayner, Zé Roberto, Luisinho e Juninho (Bahia).

RENDA - R$ 16.981,20

PÚBLICO - 2.716 pagantes (3.588 total)

LOCAL - Estádio Durival Britto, na Vila Capanema, em Curitiba (PR).