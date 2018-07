Paraná e Bragantino só empatam sem gols em Curitiba

Com este empate, o Paraná completou três jogos sem perder e agora está com 53 pontos, na sétima posição. Já o Bragantino, que havia goleado o Vila Nova por 5 a 1 na rodada passada, ficou com 50 pontos, na décima colocação.

Mesmo sem sair do zero no primeiro tempo, o Paraná foi bem melhor, criando a maioria das chances de gol. Mas quem chegou com mais perigo foi Bragantino, com o atacante Leó Jaime. Aos 18 minutos, ele chutou de longe e acertou a trave. Na segunda etapa, o time paulista ficou sem Maurim, expulso, e se fechou ainda mais na defesa, segurando o empate. O clube paranaense criou várias chances, mas pecou nas finalizações.

A última rodada da Série B será, em princípio, disputada toda no próximo sábado, dia 27, às 17 horas (de Brasília). O Paraná atuará fora de casa contra o Figueirense, enquanto que o Bragantino jogará contra o Bahia. Este duelo será realizado no Morumbi, numa festa preparada para os baianos da capital paulista comemorarem a volta do Bahia ao Brasileirão, após sete anos de ausência.

Ficha técnica

Paraná 0 x 0 Bragantino

Paraná - Juninho; Murilo (Somália), Alessandro Lopes, Luiz Henrique e Henrique; Chicão (Júnior), Edimar (Willian), Javier Mendez e Fernando Gabriel; Kelvin e Rodrigo Pimpão. Técnico: Roberto Cavalo.

Bragantino - Rafael Defendi; Junior Lopes, André Astorga e Marcos Aurélio; Murilo Silva (Sílvio), Diego, Adriano, Silas e Maurim; João Salles (Júlio César) e Léo Jaime (Thiago Cunha). Técnico: Marcelo Veiga.

Cartões amarelos - Chicão, Luiz Henrique, Edimar e Rodrigo Pimpão (Paraná); Diego, André Astorga, Adriano e Marcos Aurélio (Bragantino).

Cartão vermelho - Maurim (Bragantino).

Árbitro - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

Renda - R$ 15.770,00.

Público - 1.255 pagantes.

Local - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).