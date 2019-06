Paraná e Oeste ficam no 0 a 0 e seguem na parte de baixo da tabela da Série B

Paraná e Oeste não saíram do 0 a 0 em partida disputada na manhã deste sábado, no Durival Britto, em Curitiba, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado é ruim para os dois times que seguem empatados, agora com sete pontos, e ainda próximos das últimas colocações da competição.

Como tem saldo de gols superior (1 a -1), o Oeste ocupa a 13ª posição, enquanto o Paraná fica em 14º. No entanto, a rodada ainda terá mais quatro jogos e Vila Nova, Criciúma e Guarani podem ultrapassar a marca de sete pontos.

O Oeste até começou melhor na partida, mas aos poucos o Paraná respondeu e passou a criar as principais chances de ataque da primeira etapa, sempre trabalhando a bola pelo chão com passes curtos.

Na melhor oportunidade antes do intervalo, o time da casa chegou a acertar a trave duas vezes no mesmo ataque. Primeiro, Ramon bateu no poste esquerdo. No rebote, Matheus Anjos cruzou e Jenison, de cabeça, carimbou o travessão.

Na segunda etapa, o Paraná seguiu mais presente no campo de ataque, mas não conseguiu aproveitar as chances criadas. Quando foi exigido, o goleiro do Oeste, Matheus Cavichioli, mostrou segurança e evitou que o placar fosse movimentado.

Ao final do jogo, o Oeste se mostrou mais satisfeito com o empate e valorizou a posse de bola nos minutos finais, esperando o apito final.

Os dois times voltam a campo no sábado, dia 8 de junho, pela sétima rodada da Série B. O Oeste recebe o Figueirense na Arena Barueri, enquanto o Paraná enfrenta o rival Coritiba em clássico no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 0 X 0 OESTE

PARANÁ - Alisson; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui, Matheus Anjos (Bruno Rodrigues) e João Pedro; Ramon (Caio Rangel) e Jenison (Rodrigo Porto). Técnico: Matheus Costa.

OESTE - Matheus Cavichioli; Cicinho, Kanu, Maracás e Alyson; Lídio, Betinho e Thiaguinho (Salomão); Roberto (Bruno Lopes), Bruno Paraíba (Gabriel Vasconcelos) e Mazinho. Técncio: Renan Freitas.

ÁRBITRO - Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).

CARTOES AMARELOS - Eduardo Bauermann e João Pedro (Paraná); Matheus Cavichioli, Cicinho, Maracás, Lídio, Salomão, Bruno Lopes e Bruno Paraíba (Oeste).

RENDA - R$ 46.405,00.

PÚBLICO - 3.131 pagantes (4.096 total).

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).