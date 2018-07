Paraná e Portuguesa ficam no empate em Curitiba

Com o empate, as duas equipes dividem a liderança da competição, ambas com quatro pontos - a Lusa leva vantagem no saldo de gols (4 a 1). Mas a classificação pode ser mudada no complemento da segunda rodada, que tem jogos na sexta-feira e no sábado.

Logo aos três minutos de jogo, a Portuguesa ficou com um jogador a menos em campo. O atacante Jael se desentendeu com um adversário dentro da área e acabou expulso pelo árbitro Jefferson Schimdt. Em seguida, o Paraná saiu na frente: aos sete, Wellington aproveitou o rebote da defesa e acertou um chute rasteiro, no canto do goleiro Weverton.

Apesar de estar com um jogador a menos, a Portuguesa foi melhor no restante da primeira etapa e por pouco não chegou ao empate. O time paulista, inclusive, chegou a acertar a bola na trave do goleiro Zé Carlos em cobrança de falta.

No início da segunda etapa, o número de jogadores ficou igual, porque o volante Thiago Santos foi expulso e deixou o Paraná também com 10 em campo. Aí, a Portuguesa conseguiu empatar. Aos 27 minutos, Henrique fez grande jogada individual, invadiu a área e bateu no ângulo de Zé Carlos.

Na terceira rodada da Série B, a Portuguesa volta a campo em 3 de junho, quando recebe o ABC no Canindé. No dia seguinte, o Paraná visita o Americana no interior de São Paulo.

FICHA TÉCNICA:

Paraná 1 x 1 Portuguesa

Paraná - Zé Carlos; Henrique, Luciano Castán, Cris e Lima; Serginho, Wellington, Anderson e Thiago Santos; Kelvin e Léo (Diego depois Maicon Freitas). Técnico - Ricardo Pinto.

Portuguesa - Weverton; Marcos Pimentel, Rogério, Mateus e Marcelo Cordeiro; Guilherme, Henrique, Ananias (Cleiton) e Marco Antônio (Leandro Love); Jael e Luís Ricardo (Ivo). Técnico - Jorginho.

Gols - Wellington, aos sete minutos do primeiro tempo; Henrique, aos 27 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Jefferson Schimdt (SC).

Cartões amarelos - Mateus, Thiago Santos, Rogério e Guilherme.

Cartões vermelhos - Jael e Thiago Santos.

Renda - R$ 104.110,00.

Público - 4.995 pagantes.

Local - Estádio Durival de Brito, em Curitiba.