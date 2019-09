Paraná empata com Cuiabá, amplia jejum e fica fora do G4 da Série B

O Paraná sofreu diante do Cuiabá, na noite deste sábado, e contou com um pênalti defendido pelo goleiro Thiago Rodrigues, aos 42 minutos do segundo tempo, para segurar um empate sem gols, em jogo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do alívio, o resultado não foi dos melhores, até porque o time paranista jogava em casa, no estádio Durival Britto, onde venceu pela última vez há dois meses. Além disso, precisava da vitória para entrar no G4.

O empate deixa o Paraná na sexta colocação, com 33 pontos, dois a menos que o quarto colocado Coritiba, último time dentro da zona de acesso. O Cuiabá também sai frustrado, pois perde duas posições e fica em nono lugar, com 32 pontos, após um jogo em que teve boa atuação e poderia ter vencido, desfecho que o faria ultrapassar o adversário e encostar no G4.

O primeiro tempo foi de domínio do Cuiabá, mais organizado tanto ofensiva quanto defensivamente. As chances não foram tantas, mas foi possível assustar o goleiro Thiago Rodrigues, que levou a melhor em dois duelos com Rodolfo, o cuiabano mais inspirado em campo.

Do outro lado, o Paraná cometia muitos erros, alguns que chegaram a gerar perigo real de gol para o adversário. No campo de ataque, mostrou muita dificuldade em criar algo e limitou o repertório a jogadas de bola parada, sem sucesso. O goleiro Victor Souza foi para o intervalo sem trabalhar.

O início do segundo tempo seguiu o roteiro e logo o Cuiabá criou mais uma chance. Aos três minutos, Rodolfo apareceu de novo, cortou Jhony Douglas e bateu forte para acertar a bola no travessão. Durante a segunda metade, o Paraná amadureceu as jogadas ofensivas e passou a levar um pouco de perigo, ainda que sem pontaria.

O time mato-grossense diminuiu o volume, mas foi mais incisivo nas poucas vezes em que voltou a criar oportunidades. Aos 35 minutos, quando Felipe Marques arrematou bem de fora da área, Thiago Rodrigues interveio novamente com uma bela defesa. A noite era mesmo do goleiro paranista, que ainda defendeu um pênalti cobrado por Paulinho, aos 42 minutos.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a disputa da 23ª rodada. O Paraná vai ao Brinco de Ouro enfrentar o Guarani, às 11 horas, enquanto o Cuiabá fecha a rodada em duelo contra o Oeste, às 19 horas, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 0 x 0 CUIABÁ

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Jhony Santiago, Luiz Otávio (Fernando Neto), João Pedro (Judivan) e Alesson (Pimentinha); Bruno Rodrigues e Jenison. Técnico: Matheus Costa.

CUIABÁ - Victor Souza; Toty, Hélder, Anderson Conceição e Paulinho; Jean Patrick, Marino, Alê (Escudero) e Rodolfo (Lucas Braga); Mateus Anderson e Felipe Marques. Técnico: Itamar Schülle.

ÁRBITRO - Luiz César de Oliveira Magalhães (CE).

CARTÕES AMARELOS - Rodolfo (Paraná); Alê e Anderson Conceição (Cuiabá).

RENDA - R$ 97.270,00.

PÚBLICO - 4.762 pagantes (5.339 no total).

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).