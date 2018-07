Paraná empata com o Boa e aumenta o jejum de vitórias

CURITIBA - O Paraná viu o jejum de vitórias aumentar para seis jogos nesta sexta-feira ao empatar sem gols com o Boa, no estádio Durival Britto, em Curitiba, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A torcida vaiou bastante o técnico Claudinei Oliveira, que começa a balançar no cargo depois de mais uma atuação ruim do time tricolor.

A última vitória paranista aconteceu no dia 18 de abril, quando bateu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, na estreia da Série B. Depois disso, foram quatro empates e duas derrotas. Com cinco pontos, o Paraná está na nona colocação, enquanto que o Boa, que tem a mesma pontuação, vem em 12.º lugar.

Sem vencer há um mês, o Paraná entrou em campo pressionado pela torcida e por isso tomou conta do primeiro tempo, arriscando finalizações de longa distância com Lúcio Flávio e Gabriel Barcos, que chegou a acertar a trave. A melhor oportunidade, porém, foi criada por Keno. O atacante passou por três adversários e, na cara de Emerson, bateu para fora. Preocupado apenas em se defender, o Boa chegou com perigo apenas aos 45 minutos, em cabeçada de Thiago Carvalho. Marcos espalmou para escanteio.

Diferente do primeiro tempo, o Boa buscou o ataque na etapa final e quase abriu o placar com Fábio Júnior, que recebeu na entrada da área e fuzilou para boa defesa de Marcos. A resposta do Paraná veio na sequência. Breno desceu pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola desviou em Thiago Carvalho e bateu na trave.

Os dois times ainda criaram boas oportunidades ao longo do jogo. A última chance saiu nos pés de Lúcio Flávio, em cobrança de falta. Emerson se esticou todo e mandou para escanteio.

Na próxima terça, ambos voltam a campo, quando a sexta rodada será realizada de forma completa. O Paraná enfrenta o Avaí, às 19h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, enquanto que o Boa vai até Lucas do Rio Verde (MT) para encarar o Luverdense, às 21h50, no estádio Passo da Ema.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 0 x 0 BOA

PARANÁ - Marcos; Carlinhos Miranda (Carlinhos), Anderson Rosa, Gustavo e Breno; Edson Sitta, Cambará (Thiago Humberto), Henrique (Juliano Mineiro) e Lúcio Flávio; Keno e Gabriel Barcos. Técnico: Claudinei Oliveira.

BOA - Emerson; Maranhão, Wallace, Thiago Carvalho e Marinho Donizete; Moisés Ribeiro, Vinícius Hess, Betinho e Pedrinho (Fernando Karanga); Fábio Júnior e Malaquias. Técnico: Nedo Xavier.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Barcos, Anderson Rosa e Lúcio Flávio (Paraná); Moisés Ribeiro e Thiago Carvalho (Boa).

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS).

RENDA - R$ 33.690,00.

PÚBLICO - 2.046 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).