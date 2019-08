Paraná empata, fica fora do G4 e deixa o América-MG na lanterna da Série B

Lutando por objetivos distintos, Paraná e América-MG empataram sem gols neste sábado no estádio Durival Britto, em Curitiba, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os paranaenses chegaram aos 23 pontos, mas continuam fora do G4 - a zona de classificação. Os mineiros, com 11, ficam na lanterna, apesar de ter a mesma pontuação do Vitória. O time baiano, no entanto, tem uma vitória a mais - 3 a 2 - e ocupa a 19.ª colocação.

O Paraná iniciou o jogo marcando a saída de bola, na tentativa de abrir logo o placar. Mas, aos poucos, o América-MG se reorganizou e passou a explorar a velocidade no ataque, principalmente com Felipe Azevedo pelo lado direito. Por este lado surgiram as principais chances mineiras, a melhor delas nos pés de Willian Maranhão. Após passe recuado de Azevedo, Maranhão bateu de chapa e bateu por cima do travessão, bem alto.

No segundo tempo, o Paraná voltou melhor. A entrada do jovem Rafael Furtado deu maior movimentação no ataque e duas boas chances foram criadas. A primeira aos 17 minutos, quando Rafael Furtado chutou de chapa e Ricardo Silva aliviou na pequena área. A segunda, aos 25, quando Porto cruzou e na pequena área Caio Monteiro deu uma testada forte, mas para fora.

O América-MG deixou para arriscar na parte final do jogo. Teve duas boas chances. Aos 39 minutos, Júnior Viçosa chutou de fora da área e Thiago Rodrigues rebateu. Dois minutos depois, Felipe Azevedo chutou dentro da área e Rodrigues rebateu de novo.

O lance mais reclamado aconteceu aos 47 minutos, quando Neto Berola invadiu a área pelo lado esquerdo e foi tocado por baixo por Eduardo Bauermann. Ao final do jogo, houve uma reclamação geral dos mineiro em cima do árbitro brasiliense Rafael Martins Diniz, de apenas 28 anos.

Na 14.ª rodada, o Paraná vai sair diante do Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, no próximo sábado, ás 19 horas. No mesmo dia, o América-MG vai receber o Londrina, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 0 x 0 AMÉRICA-MG

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui (Caio Monteiro) e Fernando Neto; João Pedro, Rodrigo Porto (Alesson) e Jenison (Rafael Furtado). Técnico: Matheus Costa.

AMÉRICA-MG - Jori; Diego Ferreira, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e William Maranhão (Geovane); Felipe Azevedo, Matheusinho (Neto Berola) e Jonatas Belusso (Júnior Viçosa). Técnico: Felipe Conceição.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Rodrigues, Eder Sciola e Fernando Neto (Paraná); Ricardo Silva, Zé Ricardo e Paulão (América-MG).

ÁRBITRO - Rafael Martins Diniz (DF).

RENDA - R$ 100.915,00.

PÚBLICO - 5.524 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).