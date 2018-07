Paraná estreia com virada sobre Ituiutaba na Série B Na sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ituiutaba levou uma virada do Paraná, por 2 a 1, neste sábado à noite, no encerramento da primeira rodada. O jogo foi realizado no Estádio Melão, na cidade de Varginha, onde o time mineiro acaba de aportar depois de garantir o acesso à elite mineira. No ano passado, o Ituiutaba havia subido da Série C.