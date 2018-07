Paraná faz 2 a 0 em casa e afunda o Brasiliense

Com esse resultado, o Paraná se afastou da zona de rebaixamento e subiu para a 11.ª colocação, com 39 pontos. Já o Brasiliense continua na zona de rebaixamento, com 28.

O Paraná tomou conta do primeiro tempo neste sábado. E com facilidade chegou ao primeiro go. Aos 22 minutos, Murilo fez bela jogada individual e tocou para o ala esquerdo Henrique, que apenas deslocou o goleiro Eduardo, colocando a bola no fundo do gol.

Melhor também no segundo tempo, o Paraná fez o segundo gol aos 11 minutos. O atacante Rodrigo Pimpão driblou a marcação do zagueiro e acertou um forte chute. A bola entrou no ângulo, sem chances para o goleiro Eduardo.

Na 30.ª rodada, o Paraná vai até Recife encarar o Náutico, no Estádio dos Aflitos, na próxima terça-feira, às 21h50. O Brasiliense vai receber o Ipatinga no Estádio Serejão, em Taguatinga, no mesmo dia, às 19h30.

Ficha Técnica:

Paraná 2 x 0 Brasiliense

Paraná - Juninho; Alessandro Lopes, Irineu e Luiz Henrique; Murilo, Chicão (Edimar), Luiz Camargo, Wanderson (Kelvin) e Henrique; Rodrigo Pimpão (Ceará) e William. Técnico: Roberto Cavalo

Brasiliense - Eduardo; Dezinho, Santiago e Miltão (Willian); Ferrugem, Deda, Michel Schmoller, Ruy Cabeção (Adriano Felício) e Dieguinho; Erivelto e Acosta (Djavan). Técnico: Andrade.

Gols - Henrique, aos 22 minutos do primeiro tempo. Rodrigo Pimpão, aos 11 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Chicão, Luiz Camargo, Henrique (Paraná); Ferrugem, Miltão e Dezinho (Brasiliense).

Árbitro - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

Renda e Público - Não disponíveis.

Local - Estádio Durival de Brito, em Curitiba (PR).