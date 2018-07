Paraná faz 2 a 0 no Náutico, quebra jejum e ganha fôlego na Série B

CURITIBA - O Paraná finalmente voltou a sorrir na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de cinco jogos sem vitórias, o time de Curitiba derrotou o Náutico por 2 a 0, na noite deste sábado, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba. A partida foi válida pela sétima rodada.

Com o resultado, o time de Claudinei Oliveira respira mais aliviado e deixa, pelo menos por enquanto, a parte inferior da classificação. O clube subiu seis posições e chegou até a nona colocação, com oito pontos. Já o Náutico tem os mesmos oito pontos, mas está na 11ª posição devido ao menor saldo de gols.

Desesperado para sair da situação incômoda na classificação, o Paraná iniciou melhor a partida, buscando o gol desde o apito inicial. A tática deu certo e logo aos seis minutos, Giancarlo abriu o placar. Depois de boa subida até a linha de fundo, o lateral-esquerdo Breno caprichou e cruzou com eficiência na cabeça do centroavante, que cabeceou para o fundo das redes.

Mesmo com o placar a seu favor, o time paranaense continuou melhor. Aos 16 minutos, Thiago Humberto chutou forte e Alessandro fez uma bonita defesa. Já no final da primeira etapa, aos 44 minutos, o travessão salvou o Náutico. Anderson Rosa acertou a trave de cabeça e no rebote Henrique chutou para fora.

Como estava apenas um gol atrás no placar, o Náutico dava sinais de que poderia empatar o jogo no segundo tempo, mas uma trapalhada do zagueiro Leonardo Luiz logo no início da segunda etapa atrapalhou o time de vez. Depois de um cruzamento de Carlinhos para a área, o defensor tentou recuar com o peito para o goleiro e acabou marcando contra, aos sete minutos.

Com o resultado praticamente assegurado, o Paraná relaxou e permitiu que o Náutico melhorasse. Aos dez minutos, Vinícius cruzou para a área e Geovane raspou de leve com a cabeça. A bola passou ao lado do goleiro Marcos, com muito perigo. Sem força de criação, o time pernambucano errou muitos passes e facilitou a marcação do Paraná, que voltou a vencer.

O Paraná volta a campo na próxima terça-feira, às 19h30, para enfrentar a Ponte Preta, novamente no Estádio Durival de Britto, em Curitiba. Já o Náutico recebe o Avaí, na mesma data e horário.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 2 x 0 NÁUTICO

PARANÁ - Marcos; Carlinhos Miranda, Gustavo, Anderson Rosa e Breno; Cambará; Marcos Cerrato, Henrique Santos (Lucas Pará), Juliano Mineiro (Carlinhos) e Thiago Humberto (Rodrigo Mann); Giancarlo. Técnico: Claudinei Oliveira.

NÁUTICO - Alessandro; Rafael Cruz, Leonardo Luiz, William Alves e Raí; Dê (Paulinho), Elicarlos, Vinícius, Marcos Vinícius (Marcelinho) e Leleu; Geovane (Paulo Júnior). Técnico: Sidney Moraes.

GOLS - Giancarlo, aos seis minutos do primeiro tempo. Leonardo Luiz (contra), aos sete minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlinhos, Giancarlo e Gustavo (Paraná); Elicarlos, Leleu e Vinícius (Náutico).

ÁRBITRO - Philip Georg Bennett (RJ).

RENDA - R$ 39.160,00.

PÚBLICO - 3.687 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).