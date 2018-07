Paraná faz 4 a 0 no Guarani fora de casa e assume terceira posição da Série B

O Paraná continua em franca ascensão na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, pela 25ª rodada, a equipe de Curitiba goleou o Guarani por 4 a 0 em pleno Brinco de Ouro, em Campinas.

O time da casa, por sua vez, vive situação contrária. Com quatro derrotas seguidas, segue estacionado nos 33 pontos, na 11ª posição e já começa a se preocupar com a zona do rebaixamento, que começa com o Goiás, com oito pontos a menos e que ainda não jogou na rodada.

Com 43 pontos, o Paraná pulou para a terceira posição, ultrapassando o Vila Nova, que tem um ponto a menos e perdeu para o América-MG por 1 a 0 também nesta terça. Essa foi a sexta partida sem derrota do time paranista e a quarta vitória seguida.

O Paraná começou a construir a vitória logo nos minutos iniciais, graças a uma sucessão de erros individuais da equipe do Guarani.

Logo aos seis minutos, o zagueiro Ewerton Páscoa recuou mal, e Léo Rigo escorregou sozinho, deixando o caminho livre para Alemão finalizar. A bola ainda bateu nas costas de Betinho e sobrou para João Pedro completar e abrir o placar.

Aos 13 minutos, o Guarani teve escanteio e no contra-ataque João Pedro foi lançado em velocidade, sendo parado apenas por um carrinho por trás de Richarlyson. O árbitro Bruno Arleu do Araújo, do Rio de Janeiro, não teve dúvidas e marcou pênalti. Na cobrança, Renatinho deslocou o goleiro e ampliou a vantagem.

Ainda na primeira etapa, aos 39 minutos, Renatinho cobrou escanteio e o zagueiro Maidana completou de cabeça para marcar o terceiro do time visitante.

No segundo tempo, os erros continuaram e o Paraná se aproveitou. Aos cinco minutos, Cristovam invadiu a área pela direita e cruzou. A bola bateu em Léo Rigo e foi direto para o gol. A arbitragem optou por assinalar o gol para o lateral do Paraná ao invés de dar gol contra.

Todos os jogos da 26ª rodada da Série B serão disputados na próxima terça-feira. O Guarani visita o Paysandu no Mangueirão, em Belém (PA), enquanto o Paraná recebe o Náutico no Durival de Britto, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 0 X 4 PARANÁ

GUARANI – Vagner; Lenon, Ewerton Páscoa, Léo Rigo e Richarlyson (Salomão); Betinho (Eliandro), Evandro e Fumagalli; Rafael Silva (Denner), Bruno Nazário e Gabriel Leite. Técnico: Marcelo Cabo.

PARANÁ – Richard; Cristovam, Maidana, Eduardo Brock e Igor; Leandro Vilela (Luiz Otávio), Vinícius Kiss, João Pedro e Renatinho (Zezinho); Vitor Feijão (Robson) e Alemão. Técnico: Matheus Costa.

GOLS – João Pedro, aos 6, Renatinho, aos 13, e Maidana, as 39 minutos do primeiro tempo. Cristovam, aos 5 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Léo Rigo, Richarlyson, Rafael Silva e Bruno Nazário (Guarani).

RENDA – R$ 37.482,00.

PÚBLICO – 2.800 pagantes.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.