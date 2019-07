Paraná freia sequência do Bragantino, vence e encosta no G4 da Série B

O Paraná freou a sequência de quatro vitórias consecutivas do Bragantino na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o rival de virada, por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Durival Britto, pela nona rodada. Thiago Ribeiro abriu o placar, mas Matheus Anjos e Leandro Almeida deram os três pontos para o time mandante.

Com o resultado, o Bragantino viu seus adversários na briga pela liderança se aproximarem. Agora tem 19 pontos, contra 18 da Ponte Preta, 17, do Atlético-GO e 16 do Botafogo-SP. Já o Paraná, em oitavo, tem 16.

O Bragantino parecia não ter deixado a chama apagar mesmo após a parada para a Copa América. Apesar de jogar fora de casa, o time paulista foi para cima e criou grande oportunidade aos oito minutos. Thiago Ribeiro arriscou de longe e parou na boa defesa de Thiago Rodrigues. Na sobra, Ytalo tentou de peixinho, mas viu o goleiro salvar mais uma.

A pressão acabou dando resultado aos 14 minutos. Edimar cruzou, Leandro Almeida afastou e a bola sobrou nos pés de Thiago Ribeiro. O atacante chutou mascado, mas o quique acabou enganando o goleiro Thiago Rodrigues. Ytalo, na sequência, teve a chance de ampliar, da marca do pênalti, mas mandou para fora.

Em vantagem, o Bragantino continuou em cima e desperdiçou mais uma oportunidade aos 22 minutos. Edimar avançou pela esquerda e chutou para novo milagre de Thiago. O Paraná foi responder mesmo no fim. Em um cruzamento com muito veneno, Júlio César salvou em cima da linha.

O Paraná acordou para o jogo no segundo tempo e precisou de apenas 20 segundos para deixar tudo igual. Após falha do lado direito do Bragantino, Matheus Anjos recebeu dentro da área e cabeceou para defesa de Júlio César. O camisa 10 ficou com a sobra e só teve o trabalho de colocar no fundo das redes.

O time paulista sentiu o gol e deu espaço para o Paraná, que acabou ampliando aos 18 minutos. Após cobrança de escanteio, Leandro Almeida subiu de cabeça para colocar a equipe da casa na frente do marcador. A virada fez com que o time paranaense recuasse e chamasse o Bragantino para seu campo de defesa.

A pressão quase deu resultado. Aos 40 minutos, Ytalo recebeu de frente para Thiago Rodrigues e chutou deslocando o goleiro. A bola só não entrou, pois Guilherme salvou em cima da linha para assegurar os três pontos ao Paraná.

Na próxima rodada, o Paraná enfrentará o Brasil na quinta-feira, às 21h30, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). No sábado, o Bragantino visitará o Oeste, às 11h, no Estádio José Liberatti, em Osasco.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 2 X 1 BRAGANTINO

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Léo Principe (Éder Sciola), Eduardo Bauermann, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui (Fernando Neto), João Pedro, Matheus Anjos (Rodrigo Porto) e Bruno Rodrigues; Ramon. Técnico: Matheus Costa.

BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto, Uillian Correia (Roberson) e Ytalo; Claudinho, Wesley (Morato) e Thiago Ribeiro (Bruno Tubarão). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Thiago Ribeiro, aos 14 minutos do primeiro tempo. Matheus Anjos, aos 20 segundos, e Leandro Almeida, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Porto (Paraná); Edimar, Ligger e Uillian Correia (Bragantino).

RENDA - R$ 122.935.00.

PÚBLICO - 4.962 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).