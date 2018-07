Paraná ganha e se afasta da zona de rebaixamento

O Paraná conquistou um importante resultado neste sábado, ao fazer a lição de casa e vencer o Bragantino por 1 a 0, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 18ª rodada da Série B. Assim, conseguiu respirar mais aliviado, se afastando um pouco da zona de rebaixamento do campeonato.

Com a vitória, o Paraná chegou aos 22 pontos e evitou o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. Mesmo porque, o jogo deste sábado era um confronto direto com o Bragantino, que permanece entre os quatro últimos colocados do campeonato, ainda com 16 pontos.

Mesmo fora de casa, o Bragantino começou a partida com três atacantes e não deu espaços para o Paraná nos minutos iniciais. Tanto que desperdiçou dois bons momentos em apenas sete minutos. Aos cinco, com cabeceio de Lincom. E aos sete, com jogada individual de Luisinho, que obrigou o goleiro Murilo fazer grande defesa para evitar o primeiro gol.

A partir dos 25 minutos, porém, o Paraná começou a equilibrar ações, criando duas chances. Depois disso, lance de perigo somente aos 45. E já foi com gol. Chiquinho bateu escanteio da direita e Alisson, mesmo caído, girou o corpo para bater de esquerda, fazendo 1 a o para os donos da casa.

No segundo tempo, o Bragantino continuou melhor, mantendo a proposta de ficar no ataque. E quando o técnico PC Gusmão mexeu em sua equipe, foi sempre de forma ofensiva. No Paraná, as mudanças foram defensivas, na tentativa de segurar o resultado, o que deu certo.

Pela última rodada do primeiro turno da Série B, o Paraná joga no sábado, contra o América-RN, em Natal. O Bragantino entra em campo no mesmo dia, quando recebe o ABC. Mas, antes disso, abre o confronto com o Corinthians na quarta-feira, em Cuiabá, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 1 X 0 BRAGANTINO

PARANÁ - Murilo; Chiquinho, Gustavo, Alisson (Anderson Rosa)e Breno; Lucas Otávio, Edson Sitta, Marcos Serrato (Jean) e Henrique; Tiago Alves e Giancarlo (Arthur). Técnico: Claudinei Oliveira.

BRAGANTINO - Renan; Dick, Gustavo Carbonieri , Guilherme Mattis e Bruno Recife; Geandro, Marcos Paulo (Erick), Sandro (Diogo Sodré) e Luisinho (Motta); Lincom e Cesinha. Técnico: PC Gusmão.

GOL - Alisson, aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Volkopf (MS).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Otávio, Giancarlo, Edson Sitta (Paraná); Guilherme, Marcos Paulo, Geandro, Dick (Bragantino).

RENDA - R$ 88.320,00.

PÚBLICO - 6.379 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).