Paraná ganha em casa e acaba com série invicta do Boa O Paraná acabou com a série de seis jogos sem derrota do Boa. Nesta terça-feira, na abertura da 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, venceu por 3 a 1, no estádio Durival de Britto, em Curitiba. Com isso, acabou espantando a má fase que rondava o clube paranaense, que vinha de dois jogos sem vitória. O time tricolor se firmou no G4, a zona de acesso, com 26 pontos, segurando o mineiro, que ficou com 23, sendo ultrapassado pelo América-MG, que venceu o São Caetano, por 2 a 1.