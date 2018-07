Paraná ganha fora e deixa o Icasa com um pé na Série C

O Paraná bateu o Icasa por 2 a 1, nesta terça-feira, jogando no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), pela 36.ª rodada, selou a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro e, de quebra, afundou o adversário, que precisa de um milagre para escapar do rebaixamento à Série C.

Com o resultado, o Paraná subiu uma posição, ocupando agora o 12.° lugar com 47 pontos. Já o Icasa fica em situação muito delicada, pois permanece na 18.ª colocação, com 39 pontos, três a menos que o Bragantino, que perdeu para o Atlético Goianiense.

A primeira etapa do jogo foi marcada pelo equilíbrio. Quem começou arriscando mais foi o time do Icasa, que tentava controlar as ações inicias trocando passes e arriscando lançamento principalmente para o atacante Lucas.

Aos 35 minutos, porém, o time paranaense saiu na frente. Thiaguinho aproveitou que a defesa cearense afastou mal e, desta vez, bateu cruzado de esquerda para abrir o placar.

Com o resultado adverso, o time da casa voltou para o segundo tempo a todo vapor, em busca do empate. E criou chances, mas as desperdiçou. E foi castigado aos 17 minutos, quando Adaílton recebeu ótimo passe de Thiaguinho e, com categoria, bateu por cima do goleiro para ampliar. O Icasa não desanimou e buscou a reação, mas só diminuiu aos 39, com Lucas Sotero.

Nas últimas duas rodadas, o Paraná vai a Bragança Paulista (SP) medir forças contra o Bragantino e fecha a sua participação em casa contra o América-RN. Já o Icasa vai ao Rio enfrentar o Vasco e depois, na última rodada, recebe o Boa.

FICHA TÉCNICA

ICASA 1 x 2 PARANÁ

ICASA - Busatto; Ivonaldo, Carlinhos Reich, Marco Tiago e Zeca; Rodrigo Vítor (Júnior), Neto (Núbio Flávio), Luiz Fernando(Roger) e Mauri; Lucas Gomes e Nilson. Técnico: Vladimir de Jesus.

PARANÁ - Marcos; Auremir, Cleiton, Alef e Yan; Edson Sitta, Ricardinho e Lucio Flávio (Leandro Vilela); Carlinhos (Henrique Santos), Thiaguinho e Adaílton (Tiago Alves). Técnico: Ricardinho.

GOLS - Thiaguinho, aos 35 minutos do primeiro tempo; Adailton, aos 17, e Lucas, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marco Tiago (Icasa); Marcos, Lúcio Flávio e Edson Sitta (Paraná).

CARTÕES VERMELHOS - Carlinhos Reich (Icasa); Alef e Thiaguinho (Paraná).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).