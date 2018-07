Paraná ganha por 1 a 0, se garante na Série B e adia o acesso do América-MG

Apesar da derrota, o América-MG segue na vice-liderança com 63 pontos, mas perdeu a chance de entrar de vez na briga pelo título contra o Botafogo, que tem 68. A diferença para o Bragantino, quinto colocado, ainda é de seis pontos. Do outro lado, o Paraná termina a rodada na 12.ª posição, com 46, confirmando a sua permanência na segunda divisão.

A expectativa era grande em cima do América-MG. O time comandado pelo técnico Givanildo Oliveira estava a um ponto de conquistar o tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro, mas esqueceu de combinar a festa com o Paraná.

O clube paranaense, que agora só cumpre tabela, partiu para cima e não demorou para assustar o goleiro João Ricardo. Ricardinho apareceu livre dentro da área e mandou na trave. Aos 11 minutos, não teve jeito. Henrique aproveitou a bobeada de Leandro Guerreiro, recuperou a bola e cruzou para Lúcio Flávio abrir o marcador.

Após o gol, o Paraná recuou, começou a marcar atrás da linha do meio de campo e complicou muito a vida do América-MG, que começou arriscar de longe. Tony tentou do meio de campo e mandou rente à trave de Marcos, na melhor chance da equipe mineira na primeira etapa.

No segundo tempo, o panorama foi o mesmo. O Paraná abdicou do ataque e trabalhou para segurar o América-MG. Isso ficou evidente nas substituições de Fernando Miguel. Em uma delas, Lúcio Flávio saiu para dar lugar a Rosinei. Refém da boa fase de seus atacantes, o clube mineiro não se encontrou em um dia bom. Marcelo Toscano até teve um lampejo, mas a tentativa parou no goleiro Marcos.

O Paraná tem mais dois jogos da Série B pela frente. No próximo sábado, enfrenta o Bragantino novamente no estádio Durival Britto, em Curitiba. No próximo dia 28, termina a competição contra o Sampaio Corrêa no estádio Castelão, em São Luís. Já o América-MG recebe o Ceará no estádio Independência, em Belo Horizonte, e fecha diante do Botafogo, no Rio.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 x 0 AMÉRICA-MG

PARANÁ - Marcos; Luiz Felipe, Luciano Castán e Rafael Carioca; Fernandes (Éder), Jean, Anderson Uchôa e Rafael Costa; Henrique (Thiaguinho) e Lúcio Flávio (Rosinei). Técnico: Fernando Miguel.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Wesley Matos, Alison e Anderson Conceição (Bruno Sávio); Walber (Felipe Amorim) Leandro Guerreiro, Tony e Guilherme Xavier; Marcelo Toscano, Pablo e Richarlison. Técnico: Givanildo Oliveira.

GOL - Lúcio Flávio, aos 11 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos e Ricardinho (Paraná); Leandro Guerreiro e Walber (América-MG).

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa/PA).

RENDA - R$ 18.500,00.

PÚBLICO - 1.359 pagantes (1.669 no total).

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).