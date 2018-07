Paraná goleia América-RN e fica perto do G-4 da Série B do Brasileiro

CURITIBA - Enfim o ataque do Paraná resolveu trabalhar! Nesta sexta-feira, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, os jogadores trabalharam com velocidade e acertaram a pontaria. Resultado: vitória por 4 a 0 contra o América-RN. Este foi o primeiro jogo da competição que o time ultrapassou a barreira dos três gols marcados em uma partida só. Com isto, os paranaenses chegaram aos 15 pontos, em sexto lugar. Já o clube potiguar segue na vice-lanterna, com apenas seis pontos e soma oito gols sofridos nos últimos dois jogos.

O Paraná começou o jogo em cima, pressionando o América-RN, e abriu o placar, aos 20 minutos, em uma cobrança de pênalti. Felipe Amorim foi derrubado por Edvânio, Paulo Sérgio cobrou e Andrey fez a defesa. No rebote, o atacante tentou e o goleiro fez mais uma defesa. Na terceira tentativa, ele marcou.

Com o América-RN perdido em campo, o time tricolor marcou o segundo gol, aos 31 minutos. Após cruzamento na área, a bola sobrou para Reinaldo, que desviou para o fundo das redes.

Com 40 segundos da etapa final, os paranaenses fizeram o terceiro. Felipe Amorim cruzou na área e a defesa afastou mal, no pé do lateral-direito Moacir, que, livre, bateu cruzado. Sobrando no jogo, o Paraná fez o quarto, aos 20 minutos. Em um rápido contra-ataque, a bola sobrou para Felipe Amorim, que bateu na saída de Andrey.

Com o resultado garantindo, o volante Márcio Passos perdeu a cabeça, fez uma falta desnecessária e acabou sendo expulso.

Pela 10.ª rodada, o Paraná jogará no próximo sábado, dia 27, em Curitiba, contra o Ceará, enquanto que o América-RN joga no mesmo dia, mas às 21 horas, contra o Atlético Goianiense, em Goiânia.

PARANÁ 4 x 0 AMÉRICA-RN

PARANÁ - Luis Carlos; Moacir, Anderson (Alex Alves), Brinner e Paulinho; Edson Sitta, Ricardo Conceição, Rubinho e Lúcio Flávio; Felipe Amorim (Léo) e Paulo Sérgio (Reinaldo). Técnico: Dado Cavalcanti.

AMÉRICA-RN - Andrey; Norberto, Cléber, Edvânio (Jerson) e Raí (Zé Antônio); Márcio Passos, Daniel, Fabinho e Vinícius Pacheco (Renatinho Potiguar); Rodrigo Pimpão e Alex. Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Paulo Sérgio, aos 21, e Reinaldo, aos 31 minutos do primeiro tempo; Moacir, aos 40 segundos, e Felipe Amorim, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Moacir e Edson Sitta (Paraná); Edvânio, Norberto, Daniel e Rodrigo Pimpão (América-RN).

CARTÃO VERMELHO - Márcio Passos (América-RN).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA - R$ 34.260,00.

PÚBLICO - 2.153 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).