Paraná goleia Guaratinguetá e volta ao G-4 da Série B

CURITIBA - A fórmula para conquistar o acesso no Campeonato Brasileiro da Série B é não perder pontos em casa, e isso o Paraná vem fazendo muito bem. Neste sábado, o tricolor paranaense goleou o Guaratinguetá por 4 a 0, no Estádio Durival de Britto, na Vila Capanema, pela 18.ª rodada, mantendo a invencibilidade atuando diante de seus torcedores. De quebra, retornou ao G-4 - grupo de acesso da competição.

Esse foi o nono jogo do Paraná como mandante e até agora são sete vitórias - Figueirense, ASA, América-RN, Ceará, Boa Esporte e Sport - e dois empates - São Caetano e Joinville. O time chegou aos 33 pontos e voltou ao G4, deixando para trás o Joinville e assumindo o terceiro lugar. Já o Guaratinguetá perdeu na estreia de Toninho Cecílio, que substituiu Carlos Otávio, e estacionou nos 18 pontos, ficando ainda mais perto da zona de rebaixamento, em 16.º lugar.

Apoiado pela torcida e precisando da vitória para voltar ao G-4, o Paraná marcou dois gols logo nos dez primeiros minutos. Aos cinco, Fernando Gabriel cobrou falta no canto do goleiro, que foi atrapalhado pela barreira e não conseguiu defender. Na sequência, Edson Sitta cruzou e Kayke completou de mão, mas o árbitro não viu.

Acomodados, os donos da casa diminuíram o ritmo e o Guaratinguetá cresceu nos minutos finais, desperdiçando duas boas oportunidades, com Renato Peixe e Thiago Silvy.

O Guaratinguetá deu a impressão de que iria pressionar no segundo tempo e chegou a assustar em chute de Thiago Silvy, mas levou um balde de água fria aos 25 minutos. Cambará desceu em velocidade, passou por um adversário e bateu rasteiro, sem chances para Saulo, que já havia feito três grandes defesas. Sete minutos depois, JJ Morales aproveitou cruzamento de Moacir e completou de peixinho.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela última rodada do primeiro turno. O Paraná enfrenta o Icasa, às 19h30, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE). Às 21h50, o Guaratinguetá recebe o Atlético-GO, no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 4 X 0 GUARATINGUETÁ

PARANÁ - Luís Carlos; Moacir, Brinner, Anderson e Paulinho; Edson Sitta (Roniery), Cambará, Fernando Gabriel (Wellington) e Felipe Amorim; Kayke e Paulo Sérgio (JJ Morales). Técnico - Dado Cavalcanti.

GUARATINGUETÁ - Saulo; Murilo (Eduardo Arroz), Pedro Paulo, Marquinhos e Renato Peixe; Júlio Cesar, Fransérgio, Wagner Líbano (Alex Afonso), Davi Ceará (Juninho) e Allan Dias; Thiago Silvy. Técnico - Toninho Cecílio.

GOLS - Fernando Gabriel, aos cinco, e Kayke, aos dez minutos do primeiro tempo. Cambará, aos 26, e JJ Morales, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Edmundo Alves do Nascimento (SC).

CARTÕES AMARELOS - Edson Sitta e Anderson (Paraná); Fransérgio, Renato Peixe, Thiago Silvy, Pedro Paulo e Júlio Cesar (Guaratinguetá).

RENDA - R$ 237.505,00.

PÚBLICO - 11.368 pagantes (12.156 total).

LOCAL - Estádio Durival de Britto, na Vila Capanema, em Curitiba (PR).