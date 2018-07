Paraná goleia Santa Cruz por 4 a 0 no primeiro jogo de Lisca em Curitiba

No primeiro jogo de Lisca como técnico do Paraná no estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR), o Paraná conseguiu lavar a alma pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Goleou por 4 a 0 o Santa Cruz, com direito a dois gols em cada tempo, na tarde deste sábado.

Com o resultado, o Paraná está no meio da classificação, com 24 pontos, um a mais que o clube pernambucano, que também não corre riscos de terminar a rodada na zona de rebaixamento.

A partida começou sem muitos lances de perigo, com os dois times se estudando antes de se arriscarem nos campos de ataque. Na primeira vez que conseguiu ser mais efetivo, o Paraná abriu o placar. Aos 19 minutos, Robson recebeu com muita liberdade, invadiu a área e tocou para trás. Alemão apareceu livre e chutou sem qualquer chance de defesa.

O gol deixou o Santa Cruz preocupado e ainda mais acuado em seu campo. O time de Curitiba aproveitou para ampliar. Aos 27 minutos, Minho recebeu na entrada da área, puxou para o pé direito e chutou colocado. A bola entrou no ângulo.

O Paraná ainda teve mais uma boa oportunidade antes do final do primeiro tempo. Em rápido contra-ataque, Alemão invadiu a área, driblou Jaime com facilidade, mas chutou para fora.

A segunda etapa foi ainda mais tranquila para os comandados de Lisca. Logo com quatro minutos, após cobrança de escanteio, Maidana subiu mais que o marcador e cabeceou para fazer o terceiro. Um minuto depois, Jaime fez falta dura em Minho e deixou o Santa Cruz com um jogador a menos.

O Paraná matou o jogo aos oito minutos. Bruno Silva desviou a bola com a mão dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Renatinho cobrou com categoria e ampliou o placar. A única chance do visitante apareceu aos 26 minutos. Anderson Salles soltou uma bomba e acertou o travessão. Só isso.

Todos os jogos da 18.ª rodada acontecem na próxima terça-feira. O Paraná recebe o CRB, às 19h15, novamente no estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR). Enquanto isso, o Santa Cruz enfrenta o Paysandu, às 20h30, no Arruda, no Recife (PE).

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 4 X 0 SANTA CRUZ

PARANÁ - Richard; Cristovam, Maidana, Eduardo Brock e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias (Jhonny) e João Pedro (Renatinho); Robson, Alemão (Nathan) e Minho. Técnico: Lisca.

SANTA CRUZ - Júlio César; Alex Travassos, Jaime, Bruno Silva e Tiago Costa; Derley, Thiago Primão (Wellington César), Léo Lima e João Paulo; André Luis (Anderson Salles) e Ricardo Bueno (João Ananias). Técnico: Givanildo Oliveira.

GOLS - Alemão, aos 19, e Minho, aos 27 minutos do primeiro tempo; Maidana, aos 4, e Renatinho, aos 8 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

CARTÕES AMARELOS - Cristovam (Paraná); Derley (Santa Cruz).

CARTÃO VERMELHO - Jaime (Santa Cruz).

RENDA - R$ 193.995,00.

PÚBLICO - 11.566 pagantes.

LOCAL - Estádio Dorival de Britto, em Curitiba (PR).