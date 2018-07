Paraná inova e terá patrocínio de torcida organizada Com dificuldades para quitar suas dívidas e inclusive pagar salários dos jogadores, o Paraná Clube resolveu aceitar uma proposta no mínimo curiosa. A equipe curitibana vai jogar os dois próximos jogos da Série B com a logomarca de uma das suas torcidas organizadas estampada no peito, no lugar nobre da camisa paranista.