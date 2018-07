Paraná leva jogo com Inter para a Arena da Baixada e quer 40 mil no estádio

A diretoria do Paraná decidiu transferir a partida contra o Internacional, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 3 de outubro, às 20h30, do estádio Durival Britto - onde manda seus jogos na competição - para a Arena da Baixada. A alteração foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol.

A intenção dos dirigentes é aproveitar o confronto com o líder do torneio nacional para lotar o estádio, tanto que revelou a meta de colocar 40 mil torcedores na cara do Atlético Paranaense. Para tanto, o clube criou uma campanha intitulada "40 Mil na Baixada", com anúncios na imprensa e divulgação nas redes sociais.

O presidente do Paraná, Leonardo de Oliveira, também destacou a busca pelo resgate do orgulho do torcedor após algumas temporadas em baixa, especialmente no cenário nacional - o time disputou a Série A do Brasileiro pela última vez em 2007.

"Nossa torcida ganha jogo. E esse movimento que estamos começando hoje resume-se à coragem do paranista. Escancaramos este verdadeiro inferno que o paranista vive nos últimos anos. E mostra a chance que se desenha de calarmos todas as dúvidas. E, com 40 mil pessoas no estádio, nós faremos isso, acreditem", enfatizou o mandatário em entrevista no site da agremiação.

O Paraná ocupa atualmente a terceira colocação na Série B, com 46 pontos, atrás apenas de Inter e América Mineiro, ambos com 48, que têm um jogo a menos. Assim, o duelo na Arena da Baixada é importante não apenas na briga pelo acesso, mas também pela disputa do título da segunda divisão nacional.