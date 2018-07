Paraná leva quatro do ASA, mas segue no G-4

Esta foi a quarta partida sem derrota do ASA, que começa a se desgarrar das últimas posições e a sonhar com voos mais altos. Após uma sequência de três vitórias e um empate, o time alagoano assumiu a décima posição, com 14 pontos. Por outro lado, o time paranaense, mesmo com a derrota, se mantém no G-4, com 17 pontos, no quarto lugar.

O jogo foi emocionante do início ao fim. Somente no primeiro tempo foram quatro gols. Antes dos 20 minutos, os donos da casa já haviam anotado dois. O meia Raul abriu o placar, aos 6 minutos, em cobrança de pênalti. Marielson ampliou aos 17, completando cruzamento de Didira.

Os paranaenses chegaram a diminuir aos 20 minutos, com o atacante Jéfferson Maranhão, que completou de direita um cruzamento da esquerda. O ASA, contudo, não deixou o adversário crescer em campo e tratou de fazer o terceiro, aos 32 minutos. Marielson retribuiu o passe de Didira e deixou o companheiro na cara do gol para marcar.

No segundo tempo, caiu uma forte chuva que castigou o gramado. Com isso, o jogo ficou mais truncado e o Paraná equilibrou as ações. O atacante Giancarlo tornou a diminuir, aos 23 minutos, após um chute cruzado no canto esquerdo. No entanto, Marielson estava em uma grande noite e fechou o placar, após uma bela jogada individual. Ele costurou a defesa adversária e bateu no canto direito do goleiro Zé Carlos.

Na próxima terça-feira, às 21 horas, o ASA volta a campo para enfrentar o São Caetano, no ABC paulista. O Paraná busca a reabilitação contra o Vila Nova, na sexta-feira, às 21 horas, em casa.

FICHA TÉCNICA:

ASA 4 x 2 Paraná

ASA - Gilson; Thiago Alves, Leandro Cardoso e Emerson; Raulen, Fabinho Romão, Marielson, Didira (Vidinha), Raul (Cal) e Ferreira; Alexsandro (Reinaldo Alagoano). Técnico - Vica.

Paraná - Zé Carlos; Júlio César (Luciano Castán), Cris, Amarildo e Lima; Junior Urso, Serginho, Luiz Camargo e Welington (Oliveira); Jefferson Maranhão (Léo) e Giancarlo. Técnico - Roberto Fonseca.

Gols - Raul, aos 6, Marielson, aos 17, Jéfferson Maranhão, aos 20, e Didira, aos 32 minutos do primeiro tempo. Giancarlo, aos 23, e Maielson, aos 30 do segundo tempo.

Árbitro - Francisco Assis Almeida Filho (CE).

Cartões amarelos - Júlio César, Júnior Urso, Thiago Alves, Fabinho Romão, Cris, Serginho, Emerson e Raul.

Cartões vermelhos - Cris e Emerson.

Renda - R$ 56.290,00.

Público - 5.678 pagantes.

Local - Estádio Coaracy da Mata, em Arapiraca (AL).