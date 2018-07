Paraná leva virada e perde do Luverdense na estreia de técnico

Na rodada passada, o Paraná tinha vencido em casa o Goiás, por 2 a 0, sob o comando do interino Fernando Miguel, que ficou no lugar de Claudinei Oliveira, que antes apanhou de 5 a 1 do Náutico. O Luverdense vinha de empate sem gols com o Tupi, em Juiz de Fora, e de uma vitória no Mato Grosso, por 2 a 0, sobre o Ceará.

No primeiro tempo, os dois times "alugaram" o setor de meio-campo, tanto que cada time chutou apenas uma vez no gol adversário e os goleiros não fizeram nenhuma defesa. O Paraná abriu o placar aos 27 minutos numa jogada individual de Murilo Rangel. Ele roubou a bola no meio-de-campo e foi em frente até soltar o chute de longe. A bola quicou no chão, ganhou efeito e acabou nas redes.

O Luverdense só chutou uma vez em gol, mas não superou o goleiro Marcos. Jean Patrick soltou a bomba de fora da área, o goleiro não pegou e deu sorte porque foi salvo pela trave, aos 30 minutos. Não houve mais nenhuma finalização na primeira etapa.

No segundo tempo, o técnico Marcelo Martelotte tirou o zagueiro João Paulo para a entrada de Zé Roberto. Deu tudo errado, porque o Luverdense voltou em cima e virou o placar em três minutos. Aos sete, após escanteio de Jean Patrick o zagueiro Airton testou firme. A bola tocou no travessão e entrou. Um minuto antes, em lance parecido ele também tinha acertado a trave.

A pressão do visitante não cessou. Aos 10 minutos, saiu a virada. Jean Patrick bateu escanteio, Régis desviou no primeiro pau e no segundo apareceu Hugo para completar para as redes, de cabeça. O Paraná sofreu uma pane, tanto que o Luverdense poderia ter ampliado em três chances. Numa delas, aos 19 minutos, Hugo invadiu a área como quis e chutou cruzado, mas a bola parou no pé da trave.

Martelotte ainda tentou arrumar o Paraná tirando o atacante Henrique para a entrada de Marcelinho. Depois fez uma troca comum na lateral, tirando Leandro Silva para a entrada de Diego Tavares. Não funcionou. Mesmo durante o jogo e após o término dele, a torcida protestou com vaias e aos gritos de "time sem vergonha" e "ô,ô,ô queremos jogador...".

Na próxima terça-feira, pela 11.ª rodada, o Paraná vai encarar o CRB, em Maceió, no Rei Pelé, às 19h15. A partir das 21h30, o Luverdense receberá o Sampaio Corrêa, em Lucas do Rio Verde.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 X 2 LUVERDENSE

PARANÁ - Marcos; Leandro Silva (Diego Tavares), Pitty, João Paulo (Zé Roberto) e Fernandes; Anderson Uchôa, Murilo Rangel e Válber; Lúcio Flávio, Robson e Henrique (Marcelinho). Técnico: Marcelo Martellote.

LUVERENSE - Gabriel Leite; Raul Prata, Airton, Éverton e Paulinho; Jean Patrick (Da Matta), Kazu, Ricardo e Sérgio Mota (Douglas Baggio); Régis (Rafael Silva) e Hugo. Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Murilo Rangel, aos 27 minutos do primeiro tempo. Airton, aos sete, e Hugo, aos dez minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Kazu e Rafael Silva (Luverdense).

RENDA - R$ 22.060,00.

PÚBLICO - 1.665 pagantes (2.569 total).

LOCAL - Estádio Durival Britto, na Vila Capanema, em Curitiba (PR).