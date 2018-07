Paraná lidera a Série B; Portuguesa empata com Coritiba

Veja também:

SÉRIE B - Tabela / Resultados

A vitória em casa deixou o Paraná com seis pontos, mas com 5 gols de saldo, superior a Náutico (3), Bahia (2) e Figueirense (2), todos com a mesma pontuação do clube de Curitiba. O time tricolor paranaense, porém, tem um jogo a mais que os demais. A derrota deixou o Santo André com quatro pontos, em 10.º lugar. Os gols foram anotados por Leandro Bocão, Wanderson e João Paulo.

No Canindé, em um jogo equilibrado, o Coritiba saiu na frente com Ariel, de falta, mas a Portuguesa virou com dois gols de cabeça de Kempes, que entrou no intervalo no lugar de Luiz Carlos. Enrico, porém, empatou e fez justiça no placar.

O empate não reabilitou a Portuguesa, que vinha de derrota para o Figueirense. Com quatro pontos, ocupa agora a quinta posição. O Coritiba continua sem vitória e com dois pontos, em 13.º lugar. A rodada continua na próxima sexta com outras três partidas. Náutico e Bahia tentam manter os 100% de aproveitamento contra Bragantino e Ponte Preta, respectivamente.