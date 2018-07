Paraná para no CRB e perde a chance de se aproximar do G4 da Série B

Com o resultado, o Paraná soma quatro jogos sem derrotas, mas fica ainda no meio da tabela de classificação com 20 pontos, longe do G4, mas abrindo uma vantagem confortável para a zona de rebaixamento, enquanto que o CRB já não vence há duas rodadas e fica um pouco atrás, com 19.

A valorização da posse de bola pedida pelo técnico Fernando Diniz tem dado certo. O Paraná entrou em campo contra o CRB para conquistar mais três pontos na Série B, porém, encontrou uma forte marcação adversária, o que deixou o jogo com raras chances de gol. A melhor oportunidade do primeiro tempo foi dos donos da casa aos 33 minutos. Após tabela de Ricardinho e Luiz Felipe, a bola sobrou para Henrique, que cruzou para Fernando Viana. Na frente de Juliano, mandou por cima.

A situação se repetiu na segunda etapa. O Paraná buscava mais o gol, mas sofria com a marcação do CRB, que resolveu sair um pouco para o ataque. Aos 22 minutos, Isac puxou o contra-ataque e rolou para Clebinho. O atacante chutou de primeira e mandou por cima do gol. A resposta veio aos 35 minutos. Rafael Costa tentou de longa distância e obrigou o goleiro Juliano a fazer um milagre. A bola ainda sobrou para Paulo Henrique, que mandou para fora.

Nos minutos finais, o CRB tratou de valorizar a posse de bola para assegurar o resultado e conquistar um importante ponto fora de seus domínios.

Na próxima rodada, o Paraná enfrenta o América-MG na terça-feira, às 21 horas, no Independência, em Belo Horizonte. Já o CRB recebe o Náutico no sábado, às 16h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 0 X 0 CRB

PARANÁ - Marcos; Ricardinho, Luiz Felipe, Castán e Rafael Carioca; Jean (Paulo Henrique), Fernandes (Thiaguinho), Danielzinho e Rafael Costa; Henrique (Lucas Pará) e Fernando Viana. Técnico - Fernando Diniz.

CRB - Juliano; Marcos Martins, Audálio, Gabriel e Pery; Olívio, Somália (Leandro Brasília), Wellington, Saci e Danilo Bueno; Ricardinho (Clebinho) e Zé Carlos (Isac). Técnico Mazola Júnior.

ÁRBITRO - Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Costa (Paraná); Wellington Saci, Marcos e Daniel Bueno (CRB).

RENDA - R$ 174.035,00.

PÚBLICO - 14.305 pagantes (14.986 presentes).

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).