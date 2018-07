Paraná perde 3 pênaltis, mas avança na Copa do Brasil; Operário vence o Avaí

O jogo teve três tiros da marca do cal e todas desperdiçadas pelo time da casa. Lúcio Flávio, duas vezes, e Jean, no minuto final, perderam suas respectivas cobranças. Na última, o meia aproveitou o rebote para marcar.

Como empatou por 1 a 1 no Sergipe no confronto de ida, o triunfo rendeu a classificação ao Paraná, que terá a Chapecoense como adversária na próxima fase. O time catarinense passou pelo Princesa de Solimões com duas vitórias, por 2 a 1, no Acre, e 2 a 0, na Arena Condá. O Estanciano, por sua vez, fora da disputa do título no Estadual, acabou sendo também eliminado na Copa do Brasil.

O Avaí também esteve em campo na noite desta quinta-feira e novamente decepcionou. A equipe catarinense acabou derrotada pelo Operário pelo placar de 1 a 0, em partida na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), na partida de ida da primeira fase da Copa do Brasil. O time do técnico Silas entrou na partida entusiasmado com a permanência na elite catarinense, mas não conseguiu parar o adversário e terá de reverter o resultado em Florianópolis.

Avaí e Operário voltam a se encontrar na próxima quinta-feira, às 19h15, na Ressacada. A equipe catarinense avança com vitória por dois ou mais gols de diferença, enquanto o time de Mato Grosso jogará pelo empate.