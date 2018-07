Paraná perde do Oeste e cai para quarto lugar na Série B

CURITIBA - Patrocinado por uma empresa funerária, em uma temida sexta-feira 13, o Paraná chegou à segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite em que nada deu certo, o time tricolor paranaense não conseguiu impor seu bom futebol e no estádio Durival de Britto, em Curitiba, foi superado pelo Oeste por 2 a 1, pela 22.ª rodada.

O resultado fez com que o Paraná ficasse com 39 pontos e perdesse a terceira colocação para o Joinville, que venceu o ASA por 1 a 0, em Arapiraca (AL), chegando aos 40. Por sua vez, o time paulista chegou ao quarto jogo sem derrota, com 29 pontos, em 11.º lugar.

Paraná e Oeste começaram o jogo concentrados no setor de meio de campo, sem grandes jogadas no ataque. Mas o time da casa tinha mais posse de bola, enquanto que os paulistas apostavam no contra-ataque. Aos 21 minutos, quem foi mais eficiente no campo de ataque foi o Oeste. Lelê fez grande jogada e deu um passe açucarado para Pablo cruzar na medida para Jheimy, que bem posicionado testou para o fundo das redes.

Perdido em campo, o Paraná deu espaço para o Oeste, que aos 41 minutos fez o segundo em uma jogada parecida. Lelê novamente puxou rápido contra-ataque e rolou para Marcos Paraná. Ele viu Pablo entrando em velocidade no lado direito da área e lançou para o atacante, que livre bateu na saída de Luis Carlos.

No segundo tempo, o Paraná voltou com mais força, pressionando e tentando de todo jeito mudar o resultado. A pressão era tanta que, aos 23 minutos, os paranaenses descontaram. Após cruzamento, Paulo Sérgio bateu rasteiro, de virada, para uma linda defesa de Fernando Leal. No rebote, porém, Fernando Gabriel bateu para o fundo das redes. A bola passou entre as pernas do goleiro.

Depois disso, o Paraná pressionou ainda mais, criou outras chances, mas parecia estar mesmo em uma noite de azar. É o que pensaram os torcedores supersticiosos que viram o Paraná perder em casa depois de 11 meses de invencibilidade. Os times voltam ao gramado nesta terça, pela 23.ª rodada. O Paraná joga mais uma vez em casa, no estádio Durival de Britto, contra o Paysandu, às 21h50. Por sua vez, o Oeste encara o Ceará, às 19h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 x 2 OESTE

PARANÁ - Luis Carlos; Roniery, Anderson, Alex Alves e Paulinho (Henrique); Edson Sitta, Cambará (Rubinho) e Fernando Gabriel; Felipe Amorim (Reinaldo), Kayke e Paulo Sérgio. Técnico: Dado Cavalcanti.

OESTE - Fernando Leal; Adriano Alves, Dezinho e César Gaúcho; Eric, Everton Dias, Marcos Paraná (João Dedoni) e Piauí (Arnaldo); Lelê, Pablo e Jheimy (Bruno Nunes). Técnico: Ivan Baitello.

GOLS - Jheimy, aos 21, e Pablo, aos 41 minutos do primeiro tempo; Fernando Gabriel, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernando Leal, Adriano Alves, César Gaúcho, Marcos Paraná e Lelê (Oeste).

ÁRBITRO - Luis Teixeira Rocha (RS).

RENDA - R$ 39.905,00.

PÚBLICO - 6.652 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).